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Shaver series 7000

Електробритва для вологого та сухого гоління

S7930/16
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри Ретельне гоління навіть чутливої шкіри Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
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    Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    S7930/16
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

    Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги

    Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

    Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги

    Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

    Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги

    Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

    Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги

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      Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

      Наша бритва №1 для чутливої шкіри

      • Кільця SkinGlide
      • Леза GentlePrecision
      • Датчик BeardAdapt
      • Персональний план гоління
      Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

      Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

      Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.

      Леза GentlePrecision ретельно зрізають волосся навіть на чутливій шкірі

      Леза GentlePrecision ретельно зрізають волосся навіть на чутливій шкірі

      Зміцнені високоточні леза забезпечують ретельне гоління навіть чутливої шкіри. Ріжучі краї спроектовано таким чином, щоб вони точно зрізали волосся із мінімальним смиканням, вищипуванням чи повторним проведенням бритви, навіть у разі гоління 3-денної щетини.

      Датчик BeardAdapt забезпечує ефективне гоління навіть густих ділянок

      Датчик BeardAdapt забезпечує ефективне гоління навіть густих ділянок

      Ефективно голіть навіть ділянки із густою бородою. Бритва відчуває щільність волосся на бороді та автоматично регулює потужність гоління за потреби.

      Персональний план гоління дозволяє вирішити певні проблеми зі шкірою

      Персональний план гоління дозволяє вирішити певні проблеми зі шкірою

      Отримуйте адаптивні поради для вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. План розроблено у співпраці з дерматологами і він надає поради щодо процедури й техніки гоління через підключений додаток GroomTribe. Додаток відстежує процедуру гоління за голінням і регулює поради для найкращих результатів.

      Різнонаправлені гнучкі головки повторюють вигини з найменшим натиском

      Різнонаправлені гнучкі головки повторюють вигини з найменшим натиском

      Бритвені головки лагідно повторюють контури обличчя та шиї, адже легко вигинаються вздовж кожного вигину. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.

      Налаштування делікатного гоління саме для Вашої шкіри

      Налаштування делікатного гоління саме для Вашої шкіри

      Голіться з налаштуванням швидкості, рекомендованим для Вашої шкіри, або вибирайте власне налаштування за допомогою підключеного додатка GroomTribe. Параметри включають налаштування для нормальної, чутливої та надзвичайно чутливої шкіри.

      AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

      AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

      Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.

      Точний тример SmartClick для вусів та бакенбардів

      Точний тример SmartClick для вусів та бакенбардів

      Для довершення свого вигляду скористайтеся знімним точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      50 хвилин автономного гоління після повного заряджання

      50 хвилин автономного гоління після повного заряджання

      Голіться в автономному режимі протягом 50 хвилин після одного повного заряджання батареї.

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджайте бритву повністю всього за 1 годину за допомогою енергоефективної літій-іонної батареї.

      Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

      Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

      Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        SkinComfort
        • Кільця SkinGlide
        • Персональний план гоління
        • Налаштування делікатного гоління
        Система гоління
        Леза GentlePrecision
        Повторення контурів
        Різнонаправлені головки ContourDetect

      • Програмне забезпечення

        Додаток
        GroomTribe
        Сумісність смартфону
        Сумісність із широким рядом пристроїв iPhone та Android™. Детальніше див. на веб-сайті philips.com/s7000-support.
        Bluetooth®
        Версія 4.1 з діапазоном 10 м

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • Індикатор від’єднання від електромережі для використання
        • 1-рівневий індикатор батареї
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        Лише бездротове використання

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        50 хв./17 голінь
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,15  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Змінна головка SH70
        Заміняйте кожні 2 роки

      • Аксесуари

        SmartClick
        Точний тример
        Догляд
        Щітка для очищення
        Футляр
        Дорожній футляр

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