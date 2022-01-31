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Більше не доступний
Кільця SkinGlide
Леза GentlePrecision
Датчик BeardAdapt
Персональний план гоління
Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.
Електробритву для чутливої шкіри обладнано лезами GentlePrecision для зменшення потягування або повторних проходів по шкірі, навіть у разі гоління 3-денної щетини.
Ця електробритва постачається з датчиком BeardAdapt, який зчитує щільність бороди. Потім він автоматично налаштовує потужність для конкретного завдання. Усе легко.
4.7
з 5
194
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Andrewx
31/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Гарна якісна бритва з чудовими функціями.
Бритва майже не завдає подразнення шкіри, в порівнянні зі звичайними бритвами. Сподобався режим для чутливої шкіри. Раджу всім таку якісну річ.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Sergeyvg
29/10/2021
Україна
Отличная бритва
Отличная бритва! Классно бреет и при сухом и при влажном (мне больше нравится) способе бритья. Аккумулятора хватает на продолжительное время.
Плюси
Смарт настройка. Качество бритья.
Мінуси
Иногда долго сопрягается с приложением на смартфоне.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7930/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7930/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Oxyvan
26/10/2021
Україна
Чудова якість, чудове гоління!
Спробував один раз, інші варіанти не цікавлять. Головне якість.
Плюси
Так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року