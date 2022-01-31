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  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
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  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
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  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

Більше не доступний

Shaver series 7000Електробритва для вологого та сухого гоління

S7930/16

4.7
| (194) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Наша бритва №1 для чутливої шкіри

Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

  • Кільця SkinGlide

  • Леза GentlePrecision

  • Датчик BeardAdapt

  • Персональний план гоління

Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.

Бритва для обличчя для ретельного та чутливого гоління

Бритва для обличчя для ретельного та чутливого гоління

Електробритву для чутливої шкіри обладнано лезами GentlePrecision для зменшення потягування або повторних проходів по шкірі, навіть у разі гоління 3-денної щетини.

Густі бороди не мають жодного шансу

Густі бороди не мають жодного шансу

Ця електробритва постачається з датчиком BeardAdapt, який зчитує щільність бороди. Потім він автоматично налаштовує потужність для конкретного завдання. Усе легко.

Технічні характеристики

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4.7

з 5

194

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

31/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарна якісна бритва з чудовими функціями.

Бритва майже не завдає подразнення шкіри, в порівнянні зі звичайними бритвами. Сподобався режим для чутливої шкіри. Раджу всім таку якісну річ.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

29/10/2021

Україна

Україна

Отличная бритва

Отличная бритва! Классно бреет и при сухом и при влажном (мне больше нравится) способе бритья. Аккумулятора хватает на продолжительное время.

Плюси

Смарт настройка. Качество бритья.

Мінуси

Иногда долго сопрягается с приложением на смартфоне.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7930/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7930/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова якість, чудове гоління!

Спробував один раз, інші варіанти не цікавлять. Головне якість.

Плюси

Так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 S7940/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 