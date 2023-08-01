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Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри
Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри
Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри
Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри
Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Для вологого та сухого гоління серії 9000
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Наша запатентована унікальна роторна технологія Lift & Cut м’яко піднімає волосся від кореня, перш ніж зрізати його, точно на рівні шкіри (на відстані від 0,00 мм), при цьому леза навіть не торкаються неї.
Поворотні бритви Philips спеціально розроблені з урахуванням особливостей природного росту волосся, а завдяки лезам, що обертаються на 360 градусів, вони захоплюють усі волоски, що ростуть у будь-якому напрямку. Подвійне сталеве точне лезо Dual SteelPrecision, що здійснює до 150 000 рухів на хвилину, забезпечує надзвичайно точне гоління.
Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск на шкіру, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.
Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя та шиї, має повністю гнучкі головки, які рухаються на 360° для ретельного й комфортного гоління.
Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Воно має 250 000 мікротехнологічних кульок на квадратний сантиметр і зменшує тертя по шкірі на 30%** для запобігання подразненню.
Потужний бездротовий картридж для очищення Quick Clean Pod у 10 разів ефективніший за очищення водою**. Ретельно очищує і змащує голівку бритви лише за 1 хвилину. Використовуйте систему Clean Pod для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.
Електробритва має розумний датчик, який зчитує інформацію про густоту волосся на обличчі 500 разів на секунду. Датчик адаптації потужності автоматично змінює потужність для легкого та лагідного гоління.
Удосконалюйте своє гоління, з’єднавши бритву в пару з додатком Philips Shaving. Раз за разом відслідковуйте стан своєї шкіри, персоналізуйте цей процес і покращуйте свою техніку, щоб зробити гоління ретельнішим і лагіднішим до шкіри.
Перша бритва Philips із динамічним OLED дисплеєм відображає кожну функцію бритви та сповіщення за допомогою чіткої, плавної анімації. Інтуїтивний інтерфейс включає в себе вказівки SkinIQ, стан батареї, поради щодо очищення та інше.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть у душі.
Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера бритви. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Замінивши 30% пластику всередині на перероблений матеріал, ми заощаджуємо тонни первинної пластмаси під час виробництва. Крім того, наші леза на 80% складаються з переробленої сталі та виготовляються на заводі, який на 100% використовує відновлювану енергію.
Ви можете повністю зарядити бритву за 1 годину на підставці, яка створена як для зручного заряджання пристрою, так і для його акуратного зберігання.
Ця вдосконалена система заряджання має два зручні режими: 60 хвилин роботи після повного заряджання або швидке 5-хвилинне заряджання для одного гоління.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Насадка SmartClick
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