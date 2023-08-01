Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Електробритва Philips серії 9000

    Для вологого та сухого гоління серії 9000

    S9975/55
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри
      -{discount-value}

      Електробритва Philips серії 9000 Для вологого та сухого гоління серії 9000

      S9975/55
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри

      Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Електробритва Philips серії 9000 Для вологого та сухого гоління серії 9000

      Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри

      Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри

      Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Електробритва Philips серії 9000 Для вологого та сухого гоління серії 9000

      Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри

      Найрозумніша електробритва для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Вона одразу сповістить вас світловим індикатором, чи сила натиску на вашу шкіру є оптимальною, не поступаючись в ефективності гоління навіть 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись всі аксесуари
        Електробритва Philips серії 9000

        Електробритва Philips серії 9000

        Для вологого та сухого гоління серії 9000

        - {discount-value}

        Усього:

        Досконале гоління, надзвичайний комфорт шкіри

        Для чудової гладкості навіть на 5-денній бороді

        • Датчик контролю натиску
        • Технологія SkinIQ
        • Покриття Nano SkinGlide для чутливої шкіри
        • Система очищення Quick CleanPod
        Максимальна близькість до шкіри завдяки системі гоління Lift & Cut

        Максимальна близькість до шкіри завдяки системі гоління Lift & Cut

        Наша запатентована унікальна роторна технологія Lift & Cut м’яко піднімає волосся від кореня, перш ніж зрізати його, точно на рівні шкіри (на відстані від 0,00 мм), при цьому леза навіть не торкаються неї.

        Підстригає волосся в будь-якому напрямку завдяки лезам, що обертаються на 360 градусів

        Підстригає волосся в будь-якому напрямку завдяки лезам, що обертаються на 360 градусів

        Поворотні бритви Philips спеціально розроблені з урахуванням особливостей природного росту волосся, а завдяки лезам, що обертаються на 360 градусів, вони захоплюють усі волоски, що ростуть у будь-якому напрямку. Подвійне сталеве точне лезо Dual SteelPrecision, що здійснює до 150 000 рухів на хвилину, забезпечує надзвичайно точне гоління.

        Завжди оптимальний натиск завдяки датчику

        Завжди оптимальний натиск завдяки датчику

        Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск на шкіру, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.

        Адаптується до контурів обличчя завдяки гнучким головкам 360-D

        Адаптується до контурів обличчя завдяки гнучким головкам 360-D

        Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя та шиї, має повністю гнучкі головки, які рухаються на 360° для ретельного й комфортного гоління.

        На 30% більше гладке* ковзання завдяки покриттю Nano SkinGlide

        На 30% більше гладке* ковзання завдяки покриттю Nano SkinGlide

        Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Воно має 250 000 мікротехнологічних кульок на квадратний сантиметр і зменшує тертя по шкірі на 30%** для запобігання подразненню.

        Потужний бездротовий Quick Clean Pod для очищення бритви

        Потужний бездротовий Quick Clean Pod для очищення бритви

        Потужний бездротовий картридж для очищення Quick Clean Pod у 10 разів ефективніший за очищення водою**. Ретельно очищує і змащує голівку бритви лише за 1 хвилину. Використовуйте систему Clean Pod для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.

        Підлаштовується до густоти вашої бороди за допомогою датчика адаптації потужності

        Підлаштовується до густоти вашої бороди за допомогою датчика адаптації потужності

        Електробритва має розумний датчик, який зчитує інформацію про густоту волосся на обличчі 500 разів на секунду. Датчик адаптації потужності автоматично змінює потужність для легкого та лагідного гоління.

        Отримуйте задоволення від гоління з додатком Philips Shaving***

        Отримуйте задоволення від гоління з додатком Philips Shaving***

        Удосконалюйте своє гоління, з’єднавши бритву в пару з додатком Philips Shaving. Раз за разом відслідковуйте стан своєї шкіри, персоналізуйте цей процес і покращуйте свою техніку, щоб зробити гоління ретельнішим і лагіднішим до шкіри.

        OLED-дисплей для динамічних сповіщень бритви

        OLED-дисплей для динамічних сповіщень бритви

        Перша бритва Philips із динамічним OLED дисплеєм відображає кожну функцію бритви та сповіщення за допомогою чіткої, плавної анімації. Інтуїтивний інтерфейс включає в себе вказівки SkinIQ, стан батареї, поради щодо очищення та інше.

        На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

        На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

        Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть у душі.

        Точний тример, вбудований у ручку

        Точний тример, вбудований у ручку

        Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера бритви. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Замінивши 30% пластику всередині на перероблений матеріал, ми заощаджуємо тонни первинної пластмаси під час виробництва. Крім того, наші леза на 80% складаються з переробленої сталі та виготовляються на заводі, який на 100% використовує відновлювану енергію.

        Заряджання без зусиль завдяки зарядному стенду, що завжди під рукою

        Заряджання без зусиль завдяки зарядному стенду, що завжди під рукою

        Ви можете повністю зарядити бритву за 1 годину на підставці, яка створена як для зручного заряджання пристрою, так і для його акуратного зберігання.

        60 хвилин автономного гоління після повного заряджання

        60 хвилин автономного гоління після повного заряджання

        Ця вдосконалена система заряджання має два зручні режими: 60 хвилин роботи після повного заряджання або швидке 5-хвилинне заряджання для одного гоління.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          SmartClick
          Щітка для очищення
          Футляр
          Дорожній футляр
          Quick Clean Pod
          • Так
          • 1 картридж у комплекті
          Вбудований висувний тример
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          60 хвилин
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • 5 хв швидке заряджання

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна ручка та використання
          Колір (кольори)
          Хромований сріблястий
          Завершення
          Непідвладна часу елегантність

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH91

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Гнучкі головки 360-D
          Система гоління
          • Система Lift & Cut
          • Леза Dual SteelPrecision
          Технологія SkinIQ
          • Датчик адаптації потужності
          • Покриття Nano SkinGlide
          • Датчик натиску
          • Датчик керування рухами

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          Індикатор % рівня заряду батареї
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Чищення
          • Quick Clean Pod без кабелів
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю

        • Насадка SmartClick

          Підходить до типу виробу
          RQ585/51 НЕ ПІДХОДИТЬ до кутової насадки

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Нагороди

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              • * Порівняно з матеріалом без покриття.
              • ** У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.
              • *** На основі серії Philips Series S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
              • *** Порівняно з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі

              Способи оплати:

              Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання:

              Підтримка інтернет-магазину
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips
              Контакти

              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

              © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

              Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.