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    • Quick Clean Pod без кабелів Quick Clean Pod без кабелів Quick Clean Pod без кабелів
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      Shavers Картридж для очищення

      AC52

      Quick Clean Pod без кабелів

      Одна хвилина – це все, що потрібно, щоб ваша бритва була як нова. Увімкніть бритву в картриджі Quick Clean Pod, щоб очистити та змастити її, щоб вона довше працювала якнайкраще.

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      Shavers Картридж для очищення

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      Quick Clean Pod без кабелів

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      • Бритви (кутові бритвені головки)
      • Чорний

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Змінні деталі

        Моделі, які підходить
        • S5579, S5584, S5586, S5880, S5884
        • S5885, S5886, S5887, S5898, S6900
        • S7782, S7783, S7786, S7788, S7882
        • S7885, S7886, S7887, S8692, S8697
        • S9974, S9975, S9976, S9980, S9982
        • S9983, S9985, S9986
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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