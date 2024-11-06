Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
AC52
Quick Clean Pod без кабелів
Одна хвилина – це все, що потрібно, щоб ваша бритва була як нова. Увімкніть бритву в картриджі Quick Clean Pod, щоб очистити та змастити її, щоб вона довше працювала якнайкраще.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.
Змінні деталі
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.