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Надзвичайна гучність
Вуличний портативний гучномовець Bluetooth Philips ShoqBox SB500 – це неперевершена звукова система для проведення вечірок у будь-якому місці! Неймовірна гучність поєднується із запальними низькими частотами, а світлодіодні індикатори блимають у ритм музики.
Bluetooth®
Водонепроникність, захист від ударів
Кольорове світло
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – розмов із сім’єю чи друзями з вечірки.
Зануртесь у світло, відчуйте силу ритмів та яскравої підсвітки. Унікальні різнокольорові світлодіоди пульсують у ритмі музики, оживляючи її й роблячи вечірку особливою. Якщо Ви надаєте перевагу танцям у темноті, просто натисніть на перемикач, щоб вимкнути підсвітку.
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
4.6
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Дата використання 2022-08-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Дата використання 2022-08-04
Меломан
04/07/2019
Україна
Гарна колонка з чудовим звуком.
Захоплююсь звуком ще з дитячих років. Маю у використанні декілька хороших музичних систем. Мій 6-ти річний син попросив придбати йому портативну колонку . Вирішили на вихідних сходити у магазин та придивитись. Серед всього розмаїття колонок та після короткого прослуховування улюбленої пісні. ми зупинили свій вибір саме на колонкі філіпс. ось чому: перш за все це звук.... він мелодійной приємний на слух. збалансований. приємно вражають низькі частоти. їх не багато. вони не заважають як у колонки жбл. добре чути мелодію та голоса вокалістів. по друге сину вона сподобалась дизайном та ритмічною підсвіткою. та й адекватна ціна, офіційна гарантія приємно вразили.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець
gukserg2008
21/06/2019
Україна
Портативная колонка просто супер!
Рекомендую всем. Звучание бомба. На природе просто незаменима.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець