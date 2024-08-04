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Більше не доступний

ShoqBoxБездротовий портативний гучномовець

SB500M/00

4.6

| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Надзвичайна гучність

Вуличний портативний гучномовець Bluetooth Philips ShoqBox SB500 – це неперевершена звукова система для проведення вечірок у будь-якому місці! Неймовірна гучність поєднується із запальними низькими частотами, а світлодіодні індикатори блимають у ритм музики.

Переглянути всі переваги

Надзвичайна гучність

  • Bluetooth®

  • Водонепроникність, захист від ударів

  • Кольорове світло

Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – розмов із сім’єю чи друзями з вечірки.

Увімкніть світло! Різнокольорові світлодіоди блимають у ритм музики

Увімкніть світло! Різнокольорові світлодіоди блимають у ритм музики

Зануртесь у світло, відчуйте силу ритмів та яскравої підсвітки. Унікальні різнокольорові світлодіоди пульсують у ритмі музики, оживляючи її й роблячи вечірку особливою. Якщо Ви надаєте перевагу танцям у темноті, просто натисніть на перемикач, щоб вимкнути підсвітку.

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Дата використання 2022-08-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Дата використання 2022-08-04

04/07/2019

Україна

Україна

Гарна колонка з чудовим звуком.

Захоплююсь звуком ще з дитячих років. Маю у використанні декілька хороших музичних систем. Мій 6-ти річний син попросив придбати йому портативну колонку . Вирішили на вихідних сходити у магазин та придивитись. Серед всього розмаїття колонок та після короткого прослуховування улюбленої пісні. ми зупинили свій вибір саме на колонкі філіпс. ось чому: перш за все це звук.... він мелодійной приємний на слух. збалансований. приємно вражають низькі частоти. їх не багато. вони не заважають як у колонки жбл. добре чути мелодію та голоса вокалістів. по друге сину вона сподобалась дизайном та ритмічною підсвіткою. та й адекватна ціна, офіційна гарантія приємно вразили.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB500A Бездротовий портативний гучномовець

21/06/2019

Україна

Україна

Портативная колонка просто супер!

Рекомендую всем. Звучание бомба. На природе просто незаменима.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

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