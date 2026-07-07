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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Із підсвічуванням у темряві
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
0–2 міс.
Соска - 100% із харчового силікону
Наша пустушка для новонароджених розроблена так, щоб підходила для найменших дітей. Вона надзвичайно маленька й легка, що робить її ідеальною першою пустушкою. Вона задовольняє природні потреби малюків у заспокоєнні з першого дня.
Коли ми запитали батьків, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, у середньому 98% відповіли, що їхнім дітям подобаються пустушки Philips Avent Ultra.
Наші ортодонтичні симетричні м’які силіконові соски розроблені для природного розвитку порожнини рота.
4.9
з 5
173
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Частина акції
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Плюси
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Частина акції
Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Плюси
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування в США 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, що використовується в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.