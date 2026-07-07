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  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
  • Заспокоєння новонароджених із 1-го дня

Більше не доступний

Philips Avent Philips AventПустушка Philips Avent Ultra Start Нічна

SCF075/08

4.9
| (173) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Заспокоєння новонароджених із 1-го дня
Ідеальний вибір для заспокоєння новонародженого з 1-го дня. Пустушка Philips Avent Ultra Start Нічна ідеально підходить ротику новонародженого малюка завдяки своїй маленькій і легкій конструкції. За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку, не вмикаючи світло.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Ідеальна посадка, навіть для нічного сну

Заспокоєння новонароджених із 1-го дня

  • Із підсвічуванням у темряві

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

  • 0–2 міс.

  • Соска - 100% із харчового силікону

Підходить для маленьких ротиків

Підходить для маленьких ротиків

Наша пустушка для новонароджених розроблена так, щоб підходила для найменших дітей. Вона надзвичайно маленька й легка, що робить її ідеальною першою пустушкою. Вона задовольняє природні потреби малюків у заспокоєнні з першого дня.

Прийняття соски на 98%*

Прийняття соски на 98%*

Коли ми запитали батьків, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, у середньому 98% відповіли, що їхнім дітям подобаються пустушки Philips Avent Ultra.

Оптимально для здорового розвитку порожнини рота

Оптимально для здорового розвитку порожнини рота

Наші ортодонтичні симетричні м’які силіконові соски розроблені для природного розвитку порожнини рота.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

173

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Плюси

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Плюси

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування в США 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, що використовується в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).

      2. На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).

      3. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.