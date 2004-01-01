Усі лінійки пустушок Philips Avent не містять BPA. Як провідний бренд у сфері товарів для догляду за дітьми, компанія Philips Avent вважає безпеку своїх продуктів найвищим пріоритетом. Ми забезпечуємо її шляхом повної відповідності всім чинним вимогам безпеки, встановленим законодавцями у всьому світі, та дотримання найсуворіших стандартів.

Після появи новин про пустушку Philips Avent SCF085/60 ми перевірили наші результати та провели додаткові випробування за допомогою DEKRA, найбільшої у світі незалежної організації, що спеціалізується на випробуваннях, інспектуванні та сертифікації. Ці випробування також підтверджують відсутність BPA у всіх наших лінійках пустушок, зокрема у протестованих зразках, і обґрунтовують факт відсутності BPA.