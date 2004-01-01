Я прочитав(-ла) новини про пустушки та BPA — як ви підтверджуєте, що пустушки Philips Avent не містять BPA?
Оновлено 21 жовтня 2025 року
Усі лінійки пустушок Philips Avent не містять BPA. Як провідний бренд у сфері товарів для догляду за дітьми, компанія Philips Avent вважає безпеку своїх продуктів найвищим пріоритетом. Ми забезпечуємо її шляхом повної відповідності всім чинним вимогам безпеки, встановленим законодавцями у всьому світі, та дотримання найсуворіших стандартів.
Після появи новин про пустушку Philips Avent SCF085/60 ми перевірили наші результати та провели додаткові випробування за допомогою DEKRA, найбільшої у світі незалежної організації, що спеціалізується на випробуваннях, інспектуванні та сертифікації. Ці випробування також підтверджують відсутність BPA у всіх наших лінійках пустушок, зокрема у протестованих зразках, і обґрунтовують факт відсутності BPA.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.