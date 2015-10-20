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Більше не доступний
6–18 міс.
Для легкого виймання пустушки Philips Avent у будь-який час.
Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.
Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF133/01 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF133/01 Smoczki Freeflow
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.