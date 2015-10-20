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  • Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
  • Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
  • Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
  • Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

Більше не доступний

Philips AventДихаючі пустушки "Сучасні"

SCF133/32

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Дихаючі нагубники та сучасний дизайн.

Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

  • 6–18 міс.

Захисне кільце-ручка

Захисне кільце-ручка

Для легкого виймання пустушки Philips Avent у будь-який час.

Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.

Зручні у використанні силіконові соски

Зручні у використанні силіконові соски

Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF133/01 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF133/01 Smoczki Freeflow

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