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  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
  • Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

Більше не доступний

Philips AventДихаючі пустушки Freeflow

SCF172/14

4.9
| (25) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Вигнутий нагубник із 6 отворами для повітря для додаткового потоку повітря допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Додаткові отвори для повітря дозволяють шкірі малюка дихати

Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати

  • Заспокоєння з комфортом

  • 6–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 1 шт.

Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

25

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

4
2
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05/08/2018

Україна

Україна

нам підійшли)

Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/15 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/18 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/18 Smoczki Freeflow

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