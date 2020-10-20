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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Для заспокоєння
6–18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!
4.8
з 5
85
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Zhannet
20/10/2020
Україна
Пустушка просто супер
Кращої пустушки для сина не знайшла!!!вони чудові, без запаха, силікон м'який син відразу її взяв!!! Раджу для малечі лише ці пустушки!!! Не вагайтеся у виборі
Плюси
Все супер
Мінуси
Недоліків немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF169/37 Пустушка Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF169/37 Пустушка Classic
Natalie7777
09/10/2020
Україна
пустышка без постороннего запаха
красивый дизайн, не преет кожа. Нет запаха пластика.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic
YOS77
29/09/2020
Україна
Виріб безпечний і зручний!
Купували вже різні серії ваших пустушек. Ця класична була для нас першою. Вона чудова! Легка! Безпечна! Дитинка швидко заспокоюється з нею!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic
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Виробник року 2014