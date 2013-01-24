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Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги
Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги
Пустушка Soothie
Ціна магазину Philips
Усього:
Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*
Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Пустушку виготовлено із міцного, проте гнучкого медичного силікону без вмісту BPA.
Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.
У комплекті:
Гігієна
Безпека