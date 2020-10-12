Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Цільна силіконова конструкція
0–3 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*
Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
4.8
з 5
36
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
valery280891
12/10/2020
Україна
Чудова якість за доступною ціною
після втрати улюбленої пустушки - це була єдина, яку захотіла смоктати донечка. Вироблена з мякого й якісного силікону.
Плюси
мяка, якісна, доступна ціна
Мінуси
не знайшла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/02 Пустушка Soothie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/02 Пустушка Soothie
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Pauliett
25/11/2019
Polska
Idealny przy problemach skórnych
Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)
Плюси
Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Ця пустушка має таку ж форму соски і виготовлена з того ж матеріалу, що й моделі для США, але в неї нагубник іншої форми.
Бренд пустушок №1 у цілому світі
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини