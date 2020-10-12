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  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

Більше не доступний

Philips AventПустушка Soothie

SCF194/02

4.8
| (36) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Гнучкий медичний силікон

Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

  • Цільна силіконова конструкція

  • 0–3 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Розповсюджується у лікарнях США

Розповсюджується у лікарнях США

Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*

Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

36

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

1

12/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість за доступною ціною

після втрати улюбленої пустушки - це була єдина, яку захотіла смоктати донечка. Вироблена з мякого й якісного силікону.

Плюси

мяка, якісна, доступна ціна

Мінуси

не знайшла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/02 Пустушка Soothie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/02 Пустушка Soothie

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

25/11/2019

Polska

Polska

Idealny przy problemach skórnych

Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)

Плюси

Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Ця пустушка має таку ж форму соски і виготовлена з того ж матеріалу, що й моделі для США, але в неї нагубник іншої форми.

      2. Бренд пустушок №1 у цілому світі

      3. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      4. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини