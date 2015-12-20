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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Для заспокоєння
6–18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF197/22 Duda varalica Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF197/22 Duda varalica Classic
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Виробник року 2014