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    Philips Avent

    М’які носики

    SCF246/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • М’які носики М’які носики М’які носики
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      Philips Avent М’які носики

      SCF246/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      М’які носики

      М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent М’які носики

      М’які носики

      М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

      М’які носики

      М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent М’які носики

      М’які носики

      М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

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        М’які носики

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        М’які носики

        Носик для легкого переходу від пляшечки до чашки

        • від 6 міс.

        Лагідний до ясен

        М’який носик лагідний до ясен.

        Запатентований клапан – пиття без проливання

        Легко пити та чистити

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який носик
          2  шт.
          Етап
          від 6 місяців
          Китай
          Так
          Вага виробу
          0,036  кг

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          52 (Г) X 83 (Ш) X 135 (В)  мм
          Загальні розміри продукту без вкладень
          50 (Г) X 50 (Ш) X 60 (В)  мм

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