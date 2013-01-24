М’які носики

М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги