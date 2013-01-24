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М’які носики
М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
М’які носики
М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
М’які носики
М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
М’які носики
М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
М’які носики
Ціна магазину Philips
Усього:
М’який носик лагідний до ясен.
Легко пити та чистити
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
У комплекті:
Вага та розміри