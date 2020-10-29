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М’який носик лагідний до ясен.
Легко пити та чистити
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
4.7
з 5
10
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Ju_she
29/10/2020
Україна
Супер продукт
Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається
Плюси
Все ща
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF246/00 М’які носики
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF246/00 М’які носики
Liudmilaaaa
20/10/2020
Україна
Чудова якість !
Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF246/00 М’які носики
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF246/00 М’які носики
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Мінуси
Nahrada naustku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF246/00 Mäkké náustky
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF246/00 Mäkké náustky
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.