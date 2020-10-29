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Більше не доступний

Philips AventМ’які носики

SCF246/00

4.7
| (10) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
М’які носики
М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню.
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Рекомендація мам номер один у світі1

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  • від 6 міс.

Лагідний до ясен

М’який носик лагідний до ясен.

Запатентований клапан – пиття без проливання

Легко пити та чистити

Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

10

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

4
3
1

29/10/2020

Україна

Україна

Супер продукт

Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається

Плюси

Все ща

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF246/00 М’які носики

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF246/00 М’які носики

20/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість !

Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF246/00 М’які носики

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF246/00 М’які носики

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Мінуси

Nahrada naustku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF246/00 Mäkké náustky

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF246/00 Mäkké náustky

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