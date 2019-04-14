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Більше не доступний
Natural
150 мл
від 4 міс.
Середній потік рідини, 3 отвори
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
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4.8
з 5
23
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Люсік
14/04/2019
Україна
Рекомендую.
Гарний дизайн, зручно тримати в ручках, моєму синочку дуже подобається цей навчальний набір. Легко трансформується в звичайну пляшечку. Рекомендую цей товар!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Аніса
10/07/2018
Україна
Малюку сподобався
Купила дитині в два місяці. Почав тримати пляшечку за ручки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Kondi20
01/05/2017
Polska
Super
Jak najbardziej jestem na tak polecam wszystkim którzy nie chcą mieć plam nigdzie w 100% nie kapie sprawdza się na maxa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek
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