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    Philips Avent

    Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

    SCF251/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
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      Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

      SCF251/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

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        Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

        • Natural
        • 150 мл
        • від 4 міс.
        • Середній потік рідини, 3 отвори
        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пляшечка для підготовки до пиття з чашки
          1  шт.
          Індонезія
          Так
          Етап
          від 4 місяців
          Гігієнічний ковпачок із защіпкою
          1  шт.
          М’яка соска з середнім потоком
          1  шт.
          Розмір
          150 мл

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон
          Кількість коробок F у коробці A
          6  шт.

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