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  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

Більше не доступний

Philips AventНавчальний набір для переходу до пиття з чашки

SCF251/00

4.8
| (23) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

  • Natural

  • 150 мл

  • від 4 міс.

  • Середній потік рідини, 3 отвори

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

23

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3
2

14/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую.

Гарний дизайн, зручно тримати в ручках, моєму синочку дуже подобається цей навчальний набір. Легко трансформується в звичайну пляшечку. Рекомендую цей товар!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

10/07/2018

Україна

Україна

Малюку сподобався

Купила дитині в два місяці. Почав тримати пляшечку за ручки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF251/00 Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

01/05/2017

Polska

Polska

Super

Jak najbardziej jestem na tak polecam wszystkim którzy nie chcą mieć plam nigdzie w 100% nie kapie sprawdza się na maxa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF251/00 Zestaw przejściowy butelka-kubek

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