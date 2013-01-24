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Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наш новий навчальний набір для переходу до пиття з чашки Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Ціна магазину Philips
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Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
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Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
У комплекті:
Матеріал