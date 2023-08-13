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Зручні та непомітні
Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня.
2 денні вкладиші
Надтонкі, повторюють форму грудей. Клейка стрічка допомагає утримувати вкладиші на місці.
Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.9
з 5
274
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації
Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-04-13
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-04-13
Vic001
11/08/2023
Україна
Найкращі
Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться
Плюси
Зручно, надійно
Мінуси
Ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-11
Anuta16
09/08/2023
Україна
Супер якість
Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-09
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.