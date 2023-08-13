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Більше не доступний

Philips AventОдноразові вкладиші в бюстгальтер

SCF254/02

4.9

| (274) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

Зручні та непомітні

Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня.

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бренд, який рекомендують мами в усьому світі1

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Вкладиші в бюстгальтер Avent

Зручні та непомітні

  • 2 денні вкладиші

Непомітні під одягом

Непомітні під одягом

Надтонкі, повторюють форму грудей. Клейка стрічка допомагає утримувати вкладиші на місці.

Нековзкі, із клейкими стрічками

Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

274

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

1

13/08/2023

Україна

Україна

Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації

Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-04-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-04-13

11/08/2023

Україна

Україна

Найкращі

Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться

Плюси

Зручно, надійно

Мінуси

Ціна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-11

09/08/2023

Україна

Україна

Супер якість

Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-09

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 