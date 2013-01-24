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    Philips Avent

    Одноразові вкладиші в бюстгальтер

    SCF254/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Зручні та непомітні Зручні та непомітні Зручні та непомітні
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      Philips Avent Одноразові вкладиші в бюстгальтер

      SCF254/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Зручні та непомітні

      Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Одноразові вкладиші в бюстгальтер

      Зручні та непомітні

      Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня. Переглянути усі переваги

      Зручні та непомітні

      Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Одноразові вкладиші в бюстгальтер

      Зручні та непомітні

      Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж дня. Переглянути усі переваги

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        Одноразові вкладиші в бюстгальтер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зручні та непомітні

        Вкладиші в бюстгальтер Avent

        • 2 денні вкладиші
        Непомітні під одягом

        Непомітні під одягом

        Надтонкі, повторюють форму грудей. Клейка стрічка допомагає утримувати вкладиші на місці.

        Шовковисті та м’які

        Шовковисті та м’які

        Шовковиста, м’яка поверхня та дихаючі, природні матеріали. Дерматологічно протестовано.

        Нековзкі, із клейкими стрічками

        Нековзкі завдяки клейким стрічкам для фіксації вкладишів на місці.

        Розроблені у співпраці з експертом із грудного вигодовування

        Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

        Гігієнічні

        Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.

        Ніжні, із продуманою формою

        Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent повторюють форму грудей, завдяки чому їх не видно під одягом.

        Унікальна чотиришарова будова для максимальної сухості

        1. Надзвичайно ніжний верхній шар із заглибиною для соска забезпечує постійну сухість грудей. 2. Ультрапоглинаючий м’який шар для додаткового комфорту. 3. Ультрапоглинаючі серцевини всмоктують вологу і запобігають протіканню. 4. Зовнішній шар, що "дихає", допомагає запобігти болю в сосках. Нековзке покриття із клейкою стрічкою утримує вкладиш на місці.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так

        • Конструкція

          Непомітна форма, що повторює контури грудей
          Так
          Вкладиші в бюстгальтер
          Дерматологічно протестовано

        • У комплекті:

          Одноразові денні вкладиші в бюстгальтер
          2  шт.

        • Розміри і вага

          Розміри
          100x25  мм

        • Функції

          Надзвичайно сухі
          • Багатошарові
          • Односторонній захисний шар

        • Максимальний комфорт

          Нековзкі
          Клейка стрічка

        • Шовковисті та м’які

          Шовковистий та м’який верхній шар
          • Дихаючий природний матеріал
          • Дерматологічно протестовано

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