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  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація
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  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація
  • Зручна та ефективна стерилізація

Більше не доступний

Philips AventЕлектричний паровий стерилізатор 3-в-1

SCF284/03

4.9
| (181) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Гнучкість і легкість завантаження

Зручна та ефективна стерилізація

  • Вбиває 99,9% шкідливих бактерій

  • Стерилізує за 6 хвилини

  • Вміщає 6 пляшечок Philips Avent

  • Регульована конструкція 3-в-1

Модульна конструкція стерилізатора 3-в-1

Модульна конструкція стерилізатора 3-в-1

Унікальна модульна конструкція стерилізатора забезпечує гнучке встановлення пляшечок та аксесуарів і їхнє легке впорядкування. Тож вставляти й виймати їх дуже зручно. Він також займає мінімум місця на кухні.

Якщо кришку не відкривати, стерильність зберігається до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, стерильність зберігається до 24 годин

Якщо кришку не відкривати, стерилізатор зберігатиме вміст – дитячі пляшечки, молоковідсмоктувачі тощо – стерильним до 24 год.

Містка конструкція

Містка конструкція

Вміщає до шести пляшечок Philips Avent Classic та Natural по 330 мл для одночасної стерилізації.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

181

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3

27/10/2021

Україна

Україна

Супер стерилізатор!

Використовую стерилізатор вже 2 роки, ніяких нарікань немає. Працює ідеально, виконує свою функцію на 1000000 % . Рекомендую всім батькам, стерилізую все: гризунки, пустушки, бутилочки, ложочки, вилочки, тарілочки, чашечки! За такий тривалий термін використання, як новий. Наливаю чисту бутильовану воду і накипу немає. Одна з найкращих покупок, а зараз взагалі вийшли нові моделі ще й з сушкою! РЕКОМЕНДУЮ!

Плюси

Чудо апарат, все Супер!

Мінуси

Мінусів не знайшла!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

15/10/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Зручно і практично.

Якісний матеріал, економить час, продовжує період експлуатації пляшечок, так як від частого кип'ятіння вони псуються швидше.

Плюси

Якість, економія часу

Мінуси

Не сама бюджетна версія

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

30/07/2020

Україна

Україна

Отличный помощник для молодых мам

Оценила этот продукт по достоинству, так как сравнивала с другими марками.Удобно,быстро,надежно и качественно! Рекомендовала стерилизатор другим мамочкам)

Плюси

Качество

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

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