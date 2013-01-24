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Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручна та ефективна стерилізація
Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги
Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Ціна магазину Philips
Усього:
Унікальна модульна конструкція стерилізатора забезпечує гнучке встановлення пляшечок та аксесуарів і їхнє легке впорядкування. Тож вставляти й виймати їх дуже зручно. Він також займає мінімум місця на кухні.
Якщо кришку не відкривати, стерилізатор зберігатиме вміст – дитячі пляшечки, молоковідсмоктувачі тощо – стерильним до 24 год.
Вміщає до шести пляшечок Philips Avent Classic та Natural по 330 мл для одночасної стерилізації.
Стерилізатор підходить для дитячих пляшечок зі стандартним і широким горлечком. Він також підходить для інших дитячих виробів, наприклад молоковідсмоктувачів та аксесуарів.
Потужність
Вага та розміри
Технічні характеристики
Матеріал
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Сумісність