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    Philips Avent

    Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

    SCF284/03
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Зручна та ефективна стерилізація Зручна та ефективна стерилізація Зручна та ефективна стерилізація
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      Philips Avent Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

      SCF284/03
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Зручна та ефективна стерилізація

      Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

      Зручна та ефективна стерилізація

      Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

      Зручна та ефективна стерилізація

      Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

      Зручна та ефективна стерилізація

      Завдяки можливості регулювання розміру електричний паровий стерилізатор 3-в-1 Philips Avent займає дуже мало місця на кухні, чудово вміщаючи для стерилізації предмети різних розмірів і в різній кількості. Переглянути усі переваги

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        Електричний паровий стерилізатор 3-в-1

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зручна та ефективна стерилізація

        Гнучкість і легкість завантаження

        • Вбиває 99,9% шкідливих бактерій
        • Стерилізує за 6 хвилини
        • Вміщає 6 пляшечок Philips Avent
        • Регульована конструкція 3-в-1
        Модульна конструкція стерилізатора 3-в-1

        Модульна конструкція стерилізатора 3-в-1

        Унікальна модульна конструкція стерилізатора забезпечує гнучке встановлення пляшечок та аксесуарів і їхнє легке впорядкування. Тож вставляти й виймати їх дуже зручно. Він також займає мінімум місця на кухні.

        Якщо кришку не відкривати, стерильність зберігається до 24 годин

        Якщо кришку не відкривати, стерильність зберігається до 24 годин

        Якщо кришку не відкривати, стерилізатор зберігатиме вміст – дитячі пляшечки, молоковідсмоктувачі тощо – стерильним до 24 год.

        Містка конструкція

        Містка конструкція

        Вміщає до шести пляшечок Philips Avent Classic та Natural по 330 мл для одночасної стерилізації.

        Стерилізує різні пляшечки, молоковідсмоктувачі й аксесуари

        Стерилізатор підходить для дитячих пляшечок зі стандартним і широким горлечком. Він також підходить для інших дитячих виробів, наприклад молоковідсмоктувачів та аксесуарів.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          220–240  В
          Етап
          0–6 місяців
          Виготовлено у
          Туреччина
          Напруга
          50–60 Гц

        • Вага та розміри

          Розміри
          290 x 160 x 350 (ш x г x в)  мм
          Вага
          1,5  кг

        • Технічні характеристики

          Споживання енергії
          650  Вт
          Класифікація безпеки
          Клас 1
          Щипці
          1  шт.

        • Матеріал

          Поліпропілен
          Так

        • У комплекті:

          Електричний паровий стерилізатор
          1 шт.

        • Сумісність

          Сумісність із лінійкою Philips Avent
          Так

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