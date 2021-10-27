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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Вбиває 99,9% шкідливих бактерій
Стерилізує за 6 хвилини
Вміщає 6 пляшечок Philips Avent
Регульована конструкція 3-в-1
Унікальна модульна конструкція стерилізатора забезпечує гнучке встановлення пляшечок та аксесуарів і їхнє легке впорядкування. Тож вставляти й виймати їх дуже зручно. Він також займає мінімум місця на кухні.
Якщо кришку не відкривати, стерилізатор зберігатиме вміст – дитячі пляшечки, молоковідсмоктувачі тощо – стерильним до 24 год.
Вміщає до шести пляшечок Philips Avent Classic та Natural по 330 мл для одночасної стерилізації.
4.9
з 5
181
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
ANET5
27/10/2021
Україна
Супер стерилізатор!
Використовую стерилізатор вже 2 роки, ніяких нарікань немає. Працює ідеально, виконує свою функцію на 1000000 % . Рекомендую всім батькам, стерилізую все: гризунки, пустушки, бутилочки, ложочки, вилочки, тарілочки, чашечки! За такий тривалий термін використання, як новий. Наливаю чисту бутильовану воду і накипу немає. Одна з найкращих покупок, а зараз взагалі вийшли нові моделі ще й з сушкою! РЕКОМЕНДУЮ!
Плюси
Чудо апарат, все Супер!
Мінуси
Мінусів не знайшла!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Kallieriia
15/10/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Зручно і практично.
Якісний матеріал, економить час, продовжує період експлуатації пляшечок, так як від частого кип'ятіння вони псуються швидше.
Плюси
Якість, економія часу
Мінуси
Не сама бюджетна версія
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Таняf88
30/07/2020
Україна
Отличный помощник для молодых мам
Оценила этот продукт по достоинству, так как сравнивала с другими марками.Удобно,быстро,надежно и качественно! Рекомендовала стерилизатор другим мамочкам)
Плюси
Качество
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF284/03 Електричний паровий стерилізатор 3-в-1
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.