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Більше не доступний
У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
4.4
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF300/20 Laktator ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF300/20 Laktator ręczny
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.