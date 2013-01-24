Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Ручний молоковідсмоктувач

    SCF300/20
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше
      -{discount-value}

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      SCF300/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Зціджуйте більше та швидше

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджуйте більше та швидше

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

      Зціджуйте більше та швидше

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджуйте більше та швидше

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. breastfeeding-sets

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары

        Ручний молоковідсмоктувач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зціджуйте більше та швидше

        Молоковідсмоктувач, натхненний природою

        • У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
        Запатентовані масажні подушечки

        Запатентовані масажні подушечки

        П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

        Легкий у складанні та використанні

        Легкий у складанні та використанні

        Тихий і портативний.

        Клінічно доведено

        Клінічно доведено

        Клінічно підтверджено зціджування більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*.

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Матеріал

          Без вмісту BPA*
          Так
          Підставка для пляшечки/кришка для лійки
          1  шт.
          Контейнер для грудного молока (125 мл)
          1  шт.
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
          1  шт.
          Ущільнюючий диск для зберігання молока
          1  шт.
          Дорожня соска для новонародженого
          1  шт.
          Ручний молоковідсмоктувач
          1  шт.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Нагороди

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
              • Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips