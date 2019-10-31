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  • Зціджуйте більше та швидше

Більше не доступний

Philips AventРучний молоковідсмоктувач

SCF300/20

4.4
| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Зціджуйте більше та швидше
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*.
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Молоковідсмоктувач, натхненний природою

Зціджуйте більше та швидше

  • У комплекті пляшечка ємністю 125 мл

Запатентовані масажні подушечки

Запатентовані масажні подушечки

П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3
2

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF300/20 Laktator ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF300/20 Laktator ręczny

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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      Примітки

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.