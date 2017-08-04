Ранній доступ до пропозицій Чорної п'ятниці! Отримати доступ
дні
год
хв
сек
Ранній доступ до пропозицій Чорної п'ятниці! Отримати доступ

Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Найвищий комфорт та впевненість Найвищий комфорт та впевненість Найвищий комфорт та впевненість

      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      SCF254/13

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Найвищий комфорт та впевненість

      Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі.

      Переглянути усі переваги

      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Вкладиші в бюстгальтер
      - {discount-value}

      Вкладиші в бюстгальтер

      усього

      recurring payment

      Найвищий комфорт та впевненість

      • Одноразові вкладиші в бюстгальтер
      • 100 шт.
      Верхній шар із сотоподібною текстурою

      Верхній шар із сотоподібною текстурою

      Верхній шар із сотоподібною текстурою м’який і приємний для шкіри.

      Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

      Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

      Ультрапоглинаючий шар допомагає збирати вологу, завдяки чому шкіра залишається сухою вдень та вночі.

      Кожен вкладиш запаковано окремо для гігієни

      Кожен вкладиш запаковано окремо для гігієни

      Індивідуальна упаковка для гігієни, ідеальне рішення для дороги.

      Захист від протікання та дихаючий зовнішній шар

      Зовнішній дихаючий шар забезпечує захист від протікання, щоб одяг залишався сухим.

      2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів

      2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів.

      У середньому лише 2 мм

      У середньому лише 2 мм з контурною формою, робить вкладиші непомітними під одягом.

      Розроблені у співпраці з експертом

      Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Вкладиші в бюстгальтер
        Целюлозна вата, неткана тканина та суперпоглинаючий полімер

      • Розміри

        Розміри
        130x2 мм

      • У комплекті:

        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        100  шт.

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Підписуйтесь та отримуйте -15% додаткової знижки на продукти Philips Avent*

      Вітальний промокод зі знижкою -15%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Discount Percentage
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -15% знижки на покупки продукції Philips Avent на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.