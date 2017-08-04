Умови пошуку
SCF254/13
Найвищий комфорт та впевненість
Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі.Переглянути усі переваги
Верхній шар із сотоподібною текстурою м’який і приємний для шкіри.
Ультрапоглинаючий шар допомагає збирати вологу, завдяки чому шкіра залишається сухою вдень та вночі.
Індивідуальна упаковка для гігієни, ідеальне рішення для дороги.
Зовнішній дихаючий шар забезпечує захист від протікання, щоб одяг залишався сухим.
2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів.
У середньому лише 2 мм з контурною формою, робить вкладиші непомітними під одягом.
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
