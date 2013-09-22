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Більше не доступний

Philips AventЕлектронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

SCF312/01

4.7

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Розроблений для комфорту

Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока.

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Оптимально зручний молоковідсмоктувач із масажними подушечками

Розроблений для комфорту

  • У комплекті пляшечка ємністю 125 мл

Запам’ятовує Ваш особистий ритм

Запам’ятовує Ваш особистий ритм

Лише електронні молоковідсмоктувачі Philips Avent оснащено унікальною функцією пам’яті, що допомагає керувати процесом зціджування молока, для зручності вивчаючи і наслідуючи Ваш особистий ритм

Лагідний пристрій, ефективні результати

Лагідний пристрій, ефективні результати

Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природне смоктання дитини для комфортної ефективності

Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny

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