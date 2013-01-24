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    Philips Avent

    Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    SCF312/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

      SCF312/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Розроблений для комфорту

      Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

      Розроблений для комфорту

      Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

      Розроблений для комфорту

      Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

      Розроблений для комфорту

      Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

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        Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Розроблений для комфорту

        Оптимально зручний молоковідсмоктувач із масажними подушечками

        • У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
        Запам’ятовує Ваш особистий ритм

        Запам’ятовує Ваш особистий ритм

        Лише електронні молоковідсмоктувачі Philips Avent оснащено унікальною функцією пам’яті, що допомагає керувати процесом зціджування молока, для зручності вивчаючи і наслідуючи Ваш особистий ритм

        Лагідний пристрій, ефективні результати

        Лагідний пристрій, ефективні результати

        Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природне смоктання дитини для комфортної ефективності

        Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

        Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

        Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб

        Унікальна система зручного зберігання молока

        Унікальна система зручного зберігання молока

        Спростіть собі життя, зціджуючи молоко відразу в одну з різноманітних дитячих пляшечок чи контейнерів Philips Avent для зберігання грудного молока в холодильнику чи морозильній камері

        Можна також використовувати як ручний молоковідсмоктувач

        Можна також використовувати як ручний молоковідсмоктувач

        За потреби його можна також використовувати як ручний молоковідсмоктувач

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          100–240  В
          Великобританія
          Так
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців

        • Матеріал

          Без вмісту BPA*
          Так
          Підставка для пляшечки/кришка для лійки
          1  шт.
          Контейнер для грудного молока (125 мл)
          1  шт.
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
          1  шт.
          Одноразові вкладиші в бюстгальтер
          1  шт.
          Дорожня соска для новонародженого
          1  шт.
          Запасні частини
          2  шт.

        • У комплекті:

          Електронний молоковідсмоктувач
          1
          Комплект батарей
          1  шт.
          Ручна помпа забезпечує роботу пристрою, коли немає доступу до електромережі
          1

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