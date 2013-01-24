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Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)
Ціна магазину Philips
Усього:
Лише електронні молоковідсмоктувачі Philips Avent оснащено унікальною функцією пам’яті, що допомагає керувати процесом зціджування молока, для зручності вивчаючи і наслідуючи Ваш особистий ритм
Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природне смоктання дитини для комфортної ефективності
Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб
Спростіть собі життя, зціджуючи молоко відразу в одну з різноманітних дитячих пляшечок чи контейнерів Philips Avent для зберігання грудного молока в холодильнику чи морозильній камері
За потреби його можна також використовувати як ручний молоковідсмоктувач
Потужність
Матеріал
У комплекті:
SCF254/61
SCF254/24