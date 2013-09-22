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Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF312/01 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока.
У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
Лише електронні молоковідсмоктувачі Philips Avent оснащено унікальною функцією пам’яті, що допомагає керувати процесом зціджування молока, для зручності вивчаючи і наслідуючи Ваш особистий ритм
Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природне смоктання дитини для комфортної ефективності
Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб
4.7
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ARTiV6
22/09/2013
Polska
Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%
Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny
bzyku
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny
Justyna77
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF312/01 Laktator elektroniczny