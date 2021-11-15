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  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
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  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

Більше не доступний

Philips AventРучний молоковідсмоктувач із пляшечкою

SCF330/20

4.8
| (546) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Ручний молоковідсмоктувач із масажною насадкою

Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

  • Зручний для використання у дорозі

  • Молоковідсмоктувач із масажною насадкою

  • У комплекті пляшечка і соска

  • Дорожня кришка та ущільнюючий диск

Розслаблююче положення завдяки спеціальному дизайну

Розслаблююче положення завдяки спеціальному дизайну

Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли ви сидите рівно. Це означає, що ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока

М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока

Наша масажна насадка має м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

Компактний і легкий дизайн

Компактний і легкий дизайн

Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі непомітнішим.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

546

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

15/11/2021

Україна

Україна

Найкраща знахідка для мам

Чудовий виріб для молодих матусь, який допоможе справитись з першими днями грудного вигодовування. Мені особисто дуже допоміг з синочком , оскільки молока прибуло надто багато. Дуже досконало зроблений і безболісно виконує свою функцію. Рекомендую !!!

Плюси

Якість

Мінуси

Нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF330/20 Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF330/20 Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

13/11/2021

Україна

Україна

Зручний для використання

Це найкращий молоковідсмоктувач яким я тільки користувалась. Зручний у використані, легко розбирається для миття. Рекомендую молодим мамам! Philips Avent просто ідеальний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF330/20 Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF330/20 Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

10/11/2021

Україна

Україна

Найкращій

Дуже подобається!!! Незамінна річ в побуті з маленькою дитиною!! Рекомендую! Тепер ще купила бутилочку з антиколіком , дуже задоволена і не тільки я!

Плюси

Зручний у використанні

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF330/20 Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF330/20 Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Комфорт клінічно доведено: у тестуваннях за участі 110 матерів жінки надали значну перевагу Philips Avent порівняно з конкурентним аналогом

      2. Більше комфорту: 73% із 73 опитаних британок, які годують грудьми, підтвердили, що цей молоковідсмоктувач зручніший, ніж той, що вони мають (основних марок на ринку).

      3. Незалежне дослідження підтвердило можливість зв’язку між рівнями стресу та появою молока. Див.: www.philips.com/avent

      4. Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011