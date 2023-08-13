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  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

Більше не доступний

Philips AventРучний молоковідсмоктувач

SCF430/10

4.9
| (328) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока

Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

  • Легке зціджування і годування

  • Стандартний набір

Технологія природного руху

Технологія природного руху

Інноваційна силіконова насадка, натхненна природними рухами малюка, стимулюче діє на соски, сприяючи швидкому відтоку молока. Забезпечує зручне та ефективне зціджування.

М’яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру

М’яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру

Універсальний розмір підходить всім. Зважаючи на різні форми та розміри жіночих грудей, силіконова насадка м’яко адаптується до будь-якої анатомічної форми. Підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

Важливо знайти правильну соску

Важливо знайти правильну соску

Якщо ваш новонароджений малюк постійно отримує недостатньо молока під час годування або має проблеми з отриманням молока, перейдіть на соску з більшою швидкістю потоку. Якщо виникають постійні проблеми з годуванням, зверніться до медичного працівника.

Технічні характеристики

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4.9

з 5

328

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

13/08/2023

Україна

Україна

Потрібна річ для мами

Якщо мама планує виходити з дому без дитини більше, ніж на 2 години, (погуляти, до лікаря, на манікюр), тоді ця річ обов'язково потрібна! Це просто інженерне диво: молоковідсмоктувач на всі 100 справляється зі своїм завданням і легко розбирається, щоб вимити чи простерилізувати. За кілька використань збір-розбір доходить до автоматизму! Єдина незручність: іноді після збору молока трошечки залишається у насадці для грудей, і звідти може пролитися на одяг.

Плюси

добре працює, легко збирати

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

16/11/2021

Україна

Україна

Хороший молоковідсмоктувач.

Дуже хороший молоковідсмоктувач, справляється зі своїми функціями. Якісний товар, немає постороннього запаху.

Плюси

Хороше співвідношення ціни та якості

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

16/11/2021

Україна

Україна

Ідеальний молоковідсмоктувач

Мені він підійшов просто ідеальнона всі 5 балів, найбільше мені сподобалося те що він зручний у використанні, буду рекомендувати всім своїм подругам.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

      2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 учасниць (білошкірих), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

      3. Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011