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Технологія природного руху
М’яка адаптивна силіконова подушечка
Портативний та простий у використанні
Легко чистити та збирати
Інноваційна силіконова насадка, натхненна природними рухами малюка, стимулюче діє на соски, сприяючи швидкому відтоку молока. Забезпечує зручне та ефективне зціджування.
Універсальний розмір підходить всім. Зважаючи на різні форми та розміри жіночих грудей, силіконова насадка м’яко адаптується до будь-якої анатомічної форми. Підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.9
з 5
328
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Аврор
13/08/2023
Україна
Потрібна річ для мами
Якщо мама планує виходити з дому без дитини більше, ніж на 2 години, (погуляти, до лікаря, на манікюр), тоді ця річ обов'язково потрібна! Це просто інженерне диво: молоковідсмоктувач на всі 100 справляється зі своїм завданням і легко розбирається, щоб вимити чи простерилізувати. За кілька використань збір-розбір доходить до автоматизму! Єдина незручність: іноді після збору молока трошечки залишається у насадці для грудей, і звідти може пролитися на одяг.
Плюси
добре працює, легко збирати
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Parmezan4
16/11/2021
Україна
Частина акції
Хороший молоковідсмоктувач.
Дуже хороший молоковідсмоктувач, справляється зі своїми функціями. Якісний товар, немає постороннього запаху.
Плюси
Хороше співвідношення ціни та якості
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Marisabel23
16/11/2021
Україна
Частина акції
Ідеальний молоковідсмоктувач
Мені він підійшов просто ідеальнона всі 5 балів, найбільше мені сподобалося те що він зручний у використанні, буду рекомендувати всім своїм подругам.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 учасниць (білошкірих), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011