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Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги
Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги
Ручний молоковідсмоктувач
Усього:
Інноваційна силіконова насадка, натхненна природними рухами малюка, стимулюче діє на соски, сприяючи швидкому відтоку молока. Забезпечує зручне та ефективне зціджування.
Універсальний розмір підходить всім. Зважаючи на різні форми та розміри жіночих грудей, силіконова насадка м’яко адаптується до будь-якої анатомічної форми. Підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Оскільки молоковідсмоктувач дуже легкий і компактний, його легко зберігати і зручно брати з собою в дорогу, а зціджування не вдома за його допомогою буде простим і непомітним.
Унікальний портативний ручний молоковідсмоктувач ідеально підходить для мам, яким доводиться зціджувати молоко, перебуваючи не вдома, або потрібно це зробити перед годуванням.
Регулюйте ритм зціджування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.
Почувайтеся комфортніше під час зціджування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилятися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.
Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.
Зціджуйте прямо в контейнер для зберігання, щоб запобігти витоку й проливанню. Коли дитина голодна, просто одягніть на контейнер м’яку соску. Зберігайте молоко в холодильнику або морозильній камері та оберіть бажаний варіант зберігання: пакети або чашки.
Функції
У комплекті: