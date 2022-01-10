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    Philips Avent

    Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/13
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли Комфортне зціджування, куди б ви не пішли Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
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      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      SCF430/13
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

      Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

      Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги

      Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

      Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

      Насолоджуйтесь комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Технологія Природного руху, створена імітувати процес природного смоктання дитини, сприяє швидшому зціджуванню молока. Ви можете легко регулювати ритм і вакуум. Підлаштовується практично до будь-якої форми сосків. Переглянути усі переваги

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        Ручний молоковідсмоктувач

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        Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

        Технологія природного руху для швидшого відтоку молока

        • Технологія природного руху
        • М’яка адаптивна силіконова подушечка
        • Портативний та простий у використанні
        • Легко чистити та збирати
        Технологія природного руху

        Технологія природного руху

        Інноваційна силіконова насадка, натхненна природними рухами малюка, стимулюче діє на соски, сприяючи швидкому відтоку молока. Забезпечує зручне та ефективне зціджування.

        М’яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру

        М’яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру

        Універсальний розмір підходить всім. Зважаючи на різні форми та розміри жіночих грудей, силіконова насадка м’яко адаптується до будь-якої анатомічної форми. Підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

        Портативний та простий у використанні

        Портативний та простий у використанні

        Оскільки молоковідсмоктувач дуже легкий і компактний, його легко зберігати і зручно брати з собою в дорогу, а зціджування не вдома за його допомогою буде простим і непомітним.

        Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями

        Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями

        Унікальний портативний ручний молоковідсмоктувач ідеально підходить для мам, яким доводиться зціджувати молоко, перебуваючи не вдома, або потрібно це зробити перед годуванням.

        Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

        Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

        Регулюйте ритм зціджування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.

        Зціджуйте, не нахиляючись уперед

        Зціджуйте, не нахиляючись уперед

        Почувайтеся комфортніше під час зціджування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилятися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.

        Легко чистити та збирати

        Легко чистити та збирати

        Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.

        Зціджуйте, зберігайте та годуйте

        Зціджуйте, зберігайте та годуйте

        Зціджуйте прямо в контейнер для зберігання, щоб запобігти витоку й проливанню. Коли дитина голодна, просто одягніть на контейнер м’яку соску. Зберігайте молоко в холодильнику або морозильній камері та оберіть бажаний варіант зберігання: пакети або чашки.

        Технічні характеристики

        • Функції

          М’яка та адаптивна подушечка
          Лагідне стимулювання

        • У комплекті:

          Одноразові вкладиші в бюстгальтер
          2 pcs
          Кришка подушечки
          1 pcs
          Комплект для зціджування з ручкою
          1 pcs
          Контейнери для зберігання та 1 адаптер
          3 pcs
          Соска 0м+
          1 pcs

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            • Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 учасниць (білошкірих), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
            • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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