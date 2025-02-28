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SCF439/01
Зручні для використання вдома та в дорозі
Вдома, в дорозі чи навіть на роботі, маючи під рукою додаткову пару контейнерів для зціджування в режимі «вільні руки», ви можете зробити цю процедуру зручнішою й ефективнішою. У комплекті 4 силіконові накладки для грудей SkinSense та 2 грудні вкладки.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Подвійні контейнери для зціджування
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Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Правильно підібрані за розміром грудні накладки та вкладки підтримують зціджування, надійно й комфортно прилягаючи до грудей на кожному етапі цього процесу.
Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.
Прозорі контейнери для зціджування забезпечують безперешкодний огляд їх вмісту. Вони допомагають правильно розташувати соски для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.
Один контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнери зручно вміщаються в бюстгальтері, і їх майже не видно.
Використовуйте таблицю розмірів сосків, щоб знайти свій ідеальний розмір грудних накладок (і вкладок, якщо ви їх використовуєте). Вимірювання займає лише мить, а завдяки широкому асортименту, який підходить для 99% мам, ми подбали про ваш комфорт і надійне прилягання.
Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.
Ці контейнери для зціджування в режимі «вільні руки» можна використовувати з електричними молоковідсмоктувачами Philips Avent Premium, Advanced та Hands-Free. Заміна контейнерів займає лічені секунди, а переваги не закінчуються.
Ми підтримуємо кожну маму, щоб вона почувалася якнайкраще, а правильне прилягання молоковідсмоктувача є невід’ємною частиною цього. Цей стартовий набір містить повний асортимент грудних накладок і вкладок різних розмірів, які підходять 99% мам і забезпечують максимальний комфорт під час зціджування.
Матеріал
У комплекті:
Простота у користуванні
Функції
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