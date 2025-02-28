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      Philips Avent Hands-free Подвійні контейнери для зціджування

      SCF439/01

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      Зручні для використання вдома та в дорозі

      Вдома, в дорозі чи навіть на роботі, маючи під рукою додаткову пару контейнерів для зціджування в режимі «вільні руки», ви можете зробити цю процедуру зручнішою й ефективнішою. У комплекті 4 силіконові накладки для грудей SkinSense та 2 грудні вкладки.

      Philips Avent Hands-free Подвійні контейнери для зціджування

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      Hands-free

      Подвійні контейнери для зціджування

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      Зручні для використання вдома та в дорозі

      Контейнери для зціджування в режимі «вільні руки»

      Ефективне* зціджування з ритмом, який імітує дитяче пиття

      Ефективне* зціджування з ритмом, який імітує дитяче пиття

      Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Правильно підібрані за розміром грудні накладки та вкладки підтримують зціджування, надійно й комфортно прилягаючи до грудей на кожному етапі цього процесу.

      Силіконові накладки м’яко прилягають до грудей

      Силіконові накладки м’яко прилягають до грудей

      Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.

      Відстежуйте потік зібраного молока за допомогою повністю прозорих контейнерів

      Відстежуйте потік зібраного молока за допомогою повністю прозорих контейнерів

      Прозорі контейнери для зціджування забезпечують безперешкодний огляд їх вмісту. Вони допомагають правильно розташувати соски для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.

      Рухайтеся вільно з надлегкими контейнерами для зціджування

      Рухайтеся вільно з надлегкими контейнерами для зціджування

      Один контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнери зручно вміщаються в бюстгальтері, і їх майже не видно.

      Знайдіть ідеальний розмір за секунди

      Знайдіть ідеальний розмір за секунди

      Використовуйте таблицю розмірів сосків, щоб знайти свій ідеальний розмір грудних накладок (і вкладок, якщо ви їх використовуєте). Вимірювання займає лише мить, а завдяки широкому асортименту, який підходить для 99% мам, ми подбали про ваш комфорт і надійне прилягання.

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.

      Для електричних молоковідсмоктувачів Premium, Advanced та Hands-Free

      Для електричних молоковідсмоктувачів Premium, Advanced та Hands-Free

      Ці контейнери для зціджування в режимі «вільні руки» можна використовувати з електричними молоковідсмоктувачами Philips Avent Premium, Advanced та Hands-Free. Заміна контейнерів займає лічені секунди, а переваги не закінчуються.

      Повна лінійка розмірів грудних накладок і вкладок

      Повна лінійка розмірів грудних накладок і вкладок

      Ми підтримуємо кожну маму, щоб вона почувалася якнайкраще, а правильне прилягання молоковідсмоктувача є невід’ємною частиною цього. Цей стартовий набір містить повний асортимент грудних накладок і вкладок різних розмірів, які підходять 99% мам і забезпечують максимальний комфорт під час зціджування.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Контейнер, передня кришка, кришка грудної накладки
        Поліпропілен
        Грудна накладка, мембрана, клапан, вкладка
        Рідкий силікон
        Силіконова трубка
        Силікон

      • У комплекті:

        Контейнер для зціджування (зібраний)
        2 шт.
        Силіконові трубки
        2 шт.
        Кришка грудної накладки (від пилу)
        2 шт.
        Грудна накладка (21 мм, 24 мм)
        по 2 шт.
        Вкладка 19 мм
        2 шт.

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        Зручно використовувати, легко мити та збирати

      • Функції

        Гнучкість рухів
        Зціджування в режимі «вільні руки»
        Особливості грудної накладки та вкладки
        Доступно кілька розмірів для найкращого прилягання

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      • Ефективність пов’язана з технічними характеристиками виробу.
      • *Посилання на частоту смоктальних рухів.
      • **на основі нашого повного асортименту грудних накладок і вкладок.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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