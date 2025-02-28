Зручні для використання вдома та в дорозі

Вдома, в дорозі чи навіть на роботі, маючи під рукою додаткову пару контейнерів для зціджування в режимі «вільні руки», ви можете зробити цю процедуру зручнішою й ефективнішою. У комплекті 4 силіконові накладки для грудей SkinSense та 2 грудні вкладки.