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SCF552/11
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Оскільки всі мами різні, ці 28-мм накладки і 26-мм вставки для більших розмірів грудей і сосків забезпечують комфортне й надійне прилягання. Для використання з контейнерами для зціджування в режимі «вільні руки» Philips Avent.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Грудні накладки і вкладки великих розмірів
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Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.
Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Правильно підібрані за розміром грудні накладки та вкладки підтримують зціджування, надійно й комфортно прилягаючи до грудей на кожному етапі цього процесу.
Ми підтримуємо кожну маму, щоб вона почувалася якнайкраще, а правильне прилягання молоковідсмоктувача є невід’ємною частиною цього. Наш асортимент накладок для грудей і вкладок різних розмірів підходить для 99% мам.
Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.
Матеріал
У комплекті:
Простота у користуванні
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