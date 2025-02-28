Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.