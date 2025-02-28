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SCF554/11
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Оскільки всі мами різні, ці 15-мм і 17-мм вкладки для сосків меншого розміру забезпечують комфортне й надійне прилягання. Для використання в поєднанні з 21-мм накладками для грудей і контейнерами для зціджування Philips Avent у режимі «вільні руки».
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вкладки малого розміру
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Ми підтримуємо кожну маму, щоб вона почувалася якнайкраще, а правильне прилягання молоковідсмоктувача є невід’ємною частиною цього. Наш асортимент накладок для грудей і вкладок різних розмірів підходить для 99% мам.
Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Правильно підібрані за розміром грудні накладки та вкладки підтримують зціджування, надійно й комфортно прилягаючи до грудей на кожному етапі цього процесу.
Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.
Матеріал
У комплекті:
Простота у користуванні
Функції
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