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      Philips Avent Hands-free Вкладки малого розміру

      SCF554/11

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      Оскільки всі мами різні, ці 15-мм і 17-мм вкладки для сосків меншого розміру забезпечують комфортне й надійне прилягання. Для використання в поєднанні з 21-мм накладками для грудей і контейнерами для зціджування Philips Avent у режимі «вільні руки».

      Philips Avent Hands-free Вкладки малого розміру

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      Hands-free
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      Hands-free

      Вкладки малого розміру

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      Для використання з контейнерами для зціджування в режимі «вільні руки»

      Асортимент розмірів накладок і вкладок для кожної мами

      Асортимент розмірів накладок і вкладок для кожної мами

      Ми підтримуємо кожну маму, щоб вона почувалася якнайкраще, а правильне прилягання молоковідсмоктувача є невід’ємною частиною цього. Наш асортимент накладок для грудей і вкладок різних розмірів підходить для 99% мам.

      Ефективне* зціджування з ритмом, який імітує дитяче пиття

      Ефективне* зціджування з ритмом, який імітує дитяче пиття

      Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Правильно підібрані за розміром грудні накладки та вкладки підтримують зціджування, надійно й комфортно прилягаючи до грудей на кожному етапі цього процесу.

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Грудна накладка та вкладка
        Рідка силіконова гума

      • У комплекті:

        Вкладки (15 мм, 17 мм)
        по 2 шт.

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        Зручно використовувати, легко мити та збирати

      • Функції

        Особливості грудної накладки та вкладки
        Доступно кілька розмірів для найкращого прилягання

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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