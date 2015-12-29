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Більше не доступний

Philips AventVIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

SCF612/10

5
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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5.0

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
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2
1

29/12/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

11/01/2015

Polska

Polska

polecam

Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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