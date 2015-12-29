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Більше не доступний
5.0
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Zoe41
29/12/2015
Polska
Перевірений покупець
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
krysia123
11/01/2015
Polska
polecam
Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm