Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Контейнер для зберігання їжі

    SCF639/05
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
      -{discount-value}

      Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

      SCF639/05
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. breast-milk-storage

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Контейнер для зберігання їжі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

        Із кришкою, яка запобігає проливанню

        • Стандартний
        Для використання у холодильнику та морозильній камері

        Для використання у холодильнику та морозильній камері

        Для максимальної гнучкості.

        Легке використання та чищення

        Легке використання та чищення

        Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          від 6 місяців
          Розміри упаковки
          80 x 80 x 200 мм (Ш x Г x В)

        • У комплекті:

          Кришки
          5  шт.
          Контейнери для зберігання (240 мл)
          5 (багаторазові)  шт.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips