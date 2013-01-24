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Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Контейнер для зберігання їжі
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