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  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

Більше не доступний

Philips AventКонтейнер для зберігання їжі

SCF639/05

4.8
| (139) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі.
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Рекомендація мам номер один у світі1

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Із кришкою, яка запобігає проливанню

Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

  • Стандартний

Для легкого стеження за датами та вмістом

Для легкого стеження за датами та вмістом

Для легкого зберігання.

Для використання у холодильнику та морозильній камері

Для використання у холодильнику та морозильній камері

Для максимальної гнучкості.

Легке використання та чищення

Легке використання та чищення

Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

139

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2

09/08/2023

Україна

Україна

Якісні та зручні

придбали ці контейнери на другому місяці гв, коли мамі знадобилось вперше відлучитись і залишити малюка на 2 години з татом і зцідженим молоком) синочку зараз 1 рік та 4 місяці - користуємось цими баночками досі, з початку прикорму використовували для зберігання пюре та інших продуктів - ми впевнені що ніщо не проллється, на відміну від деяких ланчбоксів інших виробників

Плюси

безпечні та добре виконують свої функції

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

13/11/2021

Україна

Україна

Задоволена дуже

Користуюсь контейнерами для зберігання молока вже 2 місяці, сподобались дуже. Кришка закривається герметично , можна перевозити і не хвилюватись, в холодильнику можна ставити один на один , займає мало місця так само як і в морозильній камері.

Плюси

Компактні,якісні

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Дуже зручно для зберігання молока. Користуюся вже 6 місяців і ні разу не пошкодувала, що придбала їх. Добре миються, кришка щільно закриває, часто беремо в дорогу і ні разу молоко не протикло. Пробувала навіть в них заморожувати молоко. Дуже задоволені

Плюси

Зручні у використанні

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

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