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Більше не доступний
Стандартний
Для легкого зберігання.
Для максимальної гнучкості.
Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.
4.8
з 5
139
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
09/08/2023
Україна
Якісні та зручні
придбали ці контейнери на другому місяці гв, коли мамі знадобилось вперше відлучитись і залишити малюка на 2 години з татом і зцідженим молоком) синочку зараз 1 рік та 4 місяці - користуємось цими баночками досі, з початку прикорму використовували для зберігання пюре та інших продуктів - ми впевнені що ніщо не проллється, на відміну від деяких ланчбоксів інших виробників
Плюси
безпечні та добре виконують свої функції
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
Tanua1992
13/11/2021
Україна
Задоволена дуже
Користуюсь контейнерами для зберігання молока вже 2 місяці, сподобались дуже. Кришка закривається герметично , можна перевозити і не хвилюватись, в холодильнику можна ставити один на один , займає мало місця так само як і в морозильній камері.
Плюси
Компактні,якісні
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
а-л-л-а
09/11/2021
Україна
Дуже задоволена
Дуже зручно для зберігання молока. Користуюся вже 6 місяців і ні разу не пошкодувала, що придбала їх. Добре миються, кришка щільно закриває, часто беремо в дорогу і ні разу молоко не протикло. Пробувала навіть в них заморожувати молоко. Дуже задоволені
Плюси
Зручні у використанні
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.