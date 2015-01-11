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  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Classic PES

SCF660/17

4.9
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Добре нагодована дитина добре спить
Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.**
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Рекомендація мам номер один у світі1

Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі**

Добре нагодована дитина добре спить

  • 1 пляшечка

  • 125 мл

  • Соска для годування новонароджених

  • від 0 міс.

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

Повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини

Повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини

Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.

П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).

      2. Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.