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Більше не доступний
1 пляшечка
120 мл
Соска для годування новонароджених
від 0 міс.
Скляна пляшечка Natural термостійка і витримує різкий перепад температур. Тому її безпечно зберігати в холодильнику, підігрівати та стерилізувати.
Боросилікатне скло найвищої якості забезпечує найкращу якість та ідеальну чистоту.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
4.8
з 5
20
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Kravtsivy
10/04/2019
Україна
Ідеальна пляшечка
Коли малюк був на змішаному годуванні, не було різниці між грудним вигодовуванням та штучним.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
FJane
03/04/2019
Україна
чудово допоміг у вигодовуванні сина
з цією пляшечкою не було складності щодо годування дитини груддю. Цілком задоволені вибором!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Sasha26
01/04/2019
Україна
Прекрасно сделана
Прекрасное стекло надписи не стираются сделано качественно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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