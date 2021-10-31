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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF690/17

4.9
| (162) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для вашої дитини і для вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 1 пляшечка

  • 125 мл

  • Соска для годування новонароджених

  • від 0 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

162

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Гарний вибір

Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)

Плюси

Якість

Мінуси

не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

28/07/2020

Україна

Україна

Зручно поєднувати з грудним вигодовуванням

Шукала варіант для поєднання годування з пляшечки і гв. Дуже боялася, що донька перестане брати груди або буде неправильний захват але всі переживання були марні, дитина залюбки переключалась з грудей на пляшку.

Плюси

Тільки позитивні відгуки! Можливість поєднувати з гв

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural

05/07/2019

Україна

Україна

Це улюблена річ моєї донечки

Дану пляшечку виграла під час акції на сайті Пампік. Доні пляшечка дуже сподобалася, з нею ми були всюди і під час подорожі далекої і прогулянки в дворі. Доня навіть зараз знею грається з ляльками. Бутилочка легка, досить швидко і легко можна її по мити.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011