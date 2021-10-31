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Більше не доступний
1 пляшечка
125 мл
Соска для годування новонароджених
від 0 міс.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
4.9
з 5
162
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Stringer
31/10/2021
Україна
Гарний вибір
Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)
Плюси
Якість
Мінуси
не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Alishe
28/07/2020
Україна
Зручно поєднувати з грудним вигодовуванням
Шукала варіант для поєднання годування з пляшечки і гв. Дуже боялася, що донька перестане брати груди або буде неправильний захват але всі переживання були марні, дитина залюбки переключалась з грудей на пляшку.
Плюси
Тільки позитивні відгуки! Можливість поєднувати з гв
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural
IrinaDzaba
05/07/2019
Україна
Це улюблена річ моєї донечки
Дану пляшечку виграла під час акції на сайті Пампік. Доні пляшечка дуже сподобалася, з нею ми були всюди і під час подорожі далекої і прогулянки в дворі. Доня навіть зараз знею грається з ляльками. Бутилочка легка, досить швидко і легко можна її по мити.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
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