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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Natural

    SCF690/17
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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    • Відтворити Пауза

      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      SCF690/17
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легко поєднувати з годуванням грудьми

        Природне захоплення

        • 1 пляшечка
        • 125 мл
        • Соска для годування новонароджених
        • від 0 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

        Ця пляшечка не містить BPA*

        Ця пляшечка не містить BPA*

        Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

        Мами довіряють із 1984 року

        З 1984 року Philips Avent створює та виготовляє вироби, які натхненні природою і розроблялися після обширних досліджень та клінічних тестувань.

        Сумісність із лінійкою Philips Avent

        Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками для годування Natural.

        У наявності різні розміри

        Пляшечка Philips Avent Natural доступна у 4 об’ємах: 60 мл, 125 мл, 260 мл та 330 мл. Усі пляшечки доступні в одинарних упаковках та упаковках по кілька штук.

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Ємність
          125 мл
          Матеріал
          Без вмісту BPA*
          Етап
          0–12 місяців

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          1  шт.

        • Простота у користуванні

          Простота у користуванні
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати
          • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині

        • Функції

          Простота у користуванні
          легко мити та збирати
          Захоплення
          Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          Соска
          • Вдосконалена антиколькова система
          • Природне захоплення
          • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
          • Унікальні зручні пелюстки

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              • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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