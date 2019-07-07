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Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF696/27

5

| (133) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Легко поєднувати з годуванням грудьми

Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для вашої дитини і для вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 2 пляшечки

  • 330 мл

  • Соска з середнім потоком

  • від 3 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Технічні характеристики

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5.0

з 5

133

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Чудова пляшечка

Дуже хороша плячшечка, використовуємо всі пляшечки лише серії Natural. Малюк дуже задоволений, їсть залюбки. Пляшечка зручна у догляді і використанні. Після півроку використання виглядає як нова.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

22/06/2019

Україна

Україна

Те, що потрібно для діток!

До вибору пляшечки підходила досить ретельно. Чесно кажучи, не вагалася щодо даної фірми і одразу придбала цю пляшечку і ще деякі речі Philips Avent. Якість на найвищому рівні - міцний та надійний пластик, мягка та зручна для дитини соска. Великий плюс, що саму соску можна окремо придбати (в залежності від віку дитини , або якщо раптом пошкодили). Саме основне, це те, як дитина сприйняла цю пляшечку! З задоволенням пила молочну суміш, їй було зручно, а для мене це надважливий показник. Батькам рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

10/04/2019

Україна

Україна

рекомендую до використання

Просто шикарна пляшечка, xоча знайомі дарували пляшечки інших виробників, однак різниця, зокрема по сосці, у порівнянні з AVENT natural відчутна (на користь avent звичайно ж). Наразі вже 2 рік використовуємо у вигляді мірильної склянки для молока на каші.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

  1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011