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Більше не доступний
1 пляшечка Natural
60 мл
Соска для першого годування
Соска природної форми
Менший розмір отвору створює більш контрольований потік рідини для дітей, які повільніше п’ють. Соска Natural для першого годування має ідеальний потік рідини, щоб почати годувати дитину з пляшечки.
Пляшечка меншого розміру допоможе забезпечити маленький животик дитини відповідною кількістю їжі
М’якіша текстурована соска більше нагадує груди.
5.0
з 5
23
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Jane28
21/06/2019
Україна
Идеально подходит для первой бутылочки
Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Люсік
14/04/2019
Україна
Пляшечка просто чудова.
Купувала дану пляшечку в пологовий будинок. Сподобалось дуже, має гарну форму з великим отвором для зручного миття, малий об'єм, антиколікову соску з двома клапанами, легка у використанні. Нам дуже сподобалась рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF699/17 Butelka dla niemowląt
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