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  • Ідеально підходить для новонароджених
  • Ідеально підходить для новонароджених

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка

SCF699/17

5
| (23) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ідеально підходить для новонароджених
Наша пляшечка Natural 60 мл пропонує ідеальну кількість їжі для новонароджених. Вона має соску для першого годування із повільнішим та більш контрольованим потоком рідини. М’яка, текстурна широка соска більше нагадує груди.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко поєднувати з годуванням грудьми

Ідеально підходить для новонароджених

  • 1 пляшечка Natural

  • 60 мл

  • Соска для першого годування

  • Соска природної форми

Соска з повільнішим потоком

Соска з повільнішим потоком

Менший розмір отвору створює більш контрольований потік рідини для дітей, які повільніше п’ють. Соска Natural для першого годування має ідеальний потік рідини, щоб почати годувати дитину з пляшечки.

Менша пляшечка на 60 мл створена для годування новонароджених

Менша пляшечка на 60 мл створена для годування новонароджених

Пляшечка меншого розміру допоможе забезпечити маленький животик дитини відповідною кількістю їжі

М’яка, текстурована соска

М’яка, текстурована соска

М’якіша текстурована соска більше нагадує груди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

23

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Идеально подходит для первой бутылочки

Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка

14/04/2019

Україна

Україна

Пляшечка просто чудова.

Купувала дану пляшечку в пологовий будинок. Сподобалось дуже, має гарну форму з великим отвором для зручного миття, малий об'єм, антиколікову соску з двома клапанами, легка у використанні. Нам дуже сподобалась рекомендую!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF699/17 Дитяча пляшечка

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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