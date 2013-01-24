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    Philips Avent

    Контейнер для зберігання їжі

    SCF721/20
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
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      Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

      SCF721/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

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        Контейнер для зберігання їжі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

        Із кришкою, яка запобігає проливанню

        • Набір
        Для використання у холодильнику та морозильній камері

        Для використання у холодильнику та морозильній камері

        Для максимальної гнучкості.

        Легке використання та чищення

        Легке використання та чищення

        Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.

        У комплекті ложка для годування

        У комплекті ложка для годування

        Для годування дитини домашніми стравами.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          від 6 місяців

        • У комплекті:

          Ложка для годування
          1  шт.
          Контейнери для зберігання (180 мл)
          10  шт.
          Кришки
          20  шт.
          Контейнери для зберігання (240 мл)
          10 (багаторазові)  шт.

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