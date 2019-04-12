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Контейнери 180 мл -10 шт
Контейнери 240 мл -10 шт
Кришки - 20 шт
Ложка для годування - 1 шт
Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.
Для легкого стеження за датами та вмістом.
Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.
4.8
з 5
46
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
kote23
12/04/2019
Україна
Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.
Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
vilija
15/07/2019
Lietuva
puikus indelis vaiko maistui
puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Mama.tdd
05/04/2023
България
Контейнери за съхранение
Много лесни за затваряне и отваряне,не потичат . Първо ги използвах за съхранение на кърма ,пасват и на помпите на Аvent и може директно в тях да се изцежда.А когато започне захранването са много подходящи за пюрета. Разграфени са с милилитри което е голямо улеснение.
Плюси
Лесни за съхранение, разграфени са с милилитри,за съдомиялна и стерилизатор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF721/20 Чашка за съхранение на храна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF721/20 Чашка за съхранение на храна
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.