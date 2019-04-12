КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

Більше не доступний

Philips AventКонтейнери для зберігання їжі

SCF721/20

4.8
| (46) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Сумісні продукти
Електричний молоковідсмоктувач

Електричний молоковідсмоктувач

SCF395/31

Електричний молоковідсмоктувач Premium

Електричний молоковідсмоктувач Premium

SCF396/31

Ручний молоковідсмоктувач

Ручний молоковідсмоктувач

SCF430/20

Із кришкою, яка запобігає проливанню

Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

  • Контейнери 180 мл -10 шт

  • Контейнери 240 мл -10 шт

  • Кришки - 20 шт

  • Ложка для годування - 1 шт

Для безпечного зберігання і транспортування

Для безпечного зберігання і транспортування

Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.

Для легкого стеження за датами та вмістом

Для легкого стеження за датами та вмістом

Для легкого стеження за датами та вмістом.

Впорядкований холодильник та морозильна камера

Впорядкований холодильник та морозильна камера

Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

46

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3

12/04/2019

Україна

Україна

Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.

Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

puikus indelis vaiko maistui

puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

05/04/2023

България

България

Контейнери за съхранение

Много лесни за затваряне и отваряне,не потичат . Първо ги използвах за съхранение на кърма ,пасват и на помпите на Аvent и може директно в тях да се изцежда.А когато започне захранването са много подходящи за пюрета. Разграфени са с милилитри което е голямо улеснение.

Плюси

Лесни за съхранение, разграфени са с милилитри,за съдомиялна и стерилизатор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF721/20 Чашка за съхранение на храна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF721/20 Чашка за съхранение на храна

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 