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  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF746/02

4.5
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чашка-непроливайка
Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має м’який силіконовий носик, який допомагає пити без проливання. А в поєднанні з м’якими ручками ваш малюк швидко навчиться пити самостійно. Просто для дитини, зручно для вас.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка-непроливайка

  • Чашка-непроливайка

  • 200 мл

  • від 6 міс.

Вбудований клапан для пиття без проливання

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком

29/09/2020

Україна

Україна

есть возможность замены носика

без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.

Плюси

за

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF746/02 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF746/02 Чашка з носиком

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