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Більше не доступний
Чашка-непроливайка
260 мл
Від 12 міс.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF747/02 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF747/02 Чашка з носиком
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Плюси
Jó áron jó minőség.
Мінуси
Nincs ilyen.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF747/04 Lonček z ustnikom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF747/04 Lonček z ustnikom
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.