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  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF747/03

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чашка-непроливайка
Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має м’який силіконовий носик, який допомагає пити без проливання. А в поєднанні з м’якими ручками ваш малюк швидко навчиться пити самостійно. Просто для дитини, зручно для вас.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка-непроливайка

  • Чашка-непроливайка

  • 260 мл

  • Від 12 міс.

Вбудований клапан для пиття без проливання

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF747/02 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF747/02 Чашка з носиком

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Перевірений покупець

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Плюси

Jó áron jó minőség.

Мінуси

Nincs ilyen.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF747/04 Lonček z ustnikom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF747/04 Lonček z ustnikom

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