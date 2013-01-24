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    Philips Avent

    Чашка з носиком

    SCF754/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
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      Philips Avent Чашка з носиком

      SCF754/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

      Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Чашка з носиком

      Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

      Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

      Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

      Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Чашка з носиком

      Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

      Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

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        Чашка з носиком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

        Чашка для швидкого пиття без проливання

        • 340 мл
        • від 18 міс., носик для швидкого пиття
        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          Від 12–18 місяців
          Вага виробу
          0,117  кг
          Китай
          Так
          Чашка (340 мл)
          1  шт.
          Фіксатор
          1  шт.
          Носик для швидкого пиття
          1  шт.

        • Вага та розміри

          Кількість коробок F у коробці A
          6  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          76 (Г) X 100 (Ш) X 216 (В)  мм
          Загальні розміри продукту без вкладень
          76 (Г) X 100 (Ш) X 170 (В)  мм

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