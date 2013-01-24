Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги