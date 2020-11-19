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  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
  • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

Більше не доступний

Philips AventБазовий пристрій для приготування дитячої їжі

SCF862/02

4.9
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення.
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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

  • Готуйте на парі, подрібнюйте, подавайте

  • Корисне приготування на парі

  • Їжа – це просто

Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша технологія циркуляції пари дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для подрібнення.

Просто готуйте на парі, подрібнюйте і подавайте корисну дитячу їжу

Просто готуйте на парі, подрібнюйте і подавайте корисну дитячу їжу

Цей пристрій для приготування дитячої їжі поєднує приготування на парі та подрібнення, що спрощує процес приготування і подачі дитячої їжі. Почніть готувати продукти на парі, після чого просто подрібніть їх до потрібної консистенції та подавайте.

Від пюре до твердих шматочків – для кожного етапу догодовування

Від пюре до твердих шматочків – для кожного етапу догодовування

Від дуже добре змішаних фруктів та овочів до поєднання змішаного м’яса, риби та бобових грубішої текстури – цей пристрій дозволяє легко готувати корисну дитячу їжу для кожного етапу догодовування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Плюси

Швидко та зручно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/07/2019

Україна

Україна

Супер

Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

01/04/2019

Україна

Україна

Легкий у використані

Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

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