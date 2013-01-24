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    Philips Avent

    Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

    SCF862/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі
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      Philips Avent Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

      SCF862/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

      Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

      Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

      Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги

      Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

      Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

      Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

      Готуйте поживну дитячу їжу у 3 прості кроки: приготування на парі, подрібнення, подавання. Технологія циркуляції пари готує рівномірно, зберігаючи поживні речовини, текстуру та соки для швидкого й простого подрібнення. Розумна конструкція пропонує менше дій для простішого використання та чищення. Переглянути усі переваги

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        Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Прості кроки для приготування корисної дитячої їжі

        • Готуйте на парі, подрібнюйте, подавайте
        • Корисне приготування на парі
        • Їжа – це просто
        Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

        Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

        Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша технологія циркуляції пари дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для подрібнення.

        Просто готуйте на парі, подрібнюйте і подавайте корисну дитячу їжу

        Просто готуйте на парі, подрібнюйте і подавайте корисну дитячу їжу

        Цей пристрій для приготування дитячої їжі поєднує приготування на парі та подрібнення, що спрощує процес приготування і подачі дитячої їжі. Почніть готувати продукти на парі, після чого просто подрібніть їх до потрібної консистенції та подавайте.

        Від пюре до твердих шматочків – для кожного етапу догодовування

        Від пюре до твердих шматочків – для кожного етапу догодовування

        Від дуже добре змішаних фруктів та овочів до поєднання змішаного м’яса, риби та бобових грубішої текстури – цей пристрій дозволяє легко готувати корисну дитячу їжу для кожного етапу догодовування.

        Менше кроків для легкого подрібнення

        Менше кроків для легкого подрібнення

        Продумана конструкція кришки чаші зберігає усі інгредієнти всередині, щоб їжа не потрапляла в резервуар для води. Менше кроків від приготування на парі до легкого подрібнення.

        Великий отвір резервуара для води для легкого чищення

        Великий отвір резервуара для води для легкого чищення

        Надзвичайно великий отвір резервуара для води цього пристрою для приготування дитячої їжі легко чистити і наповнювати, щоб готувати з використанням щоразу чистої пари. Частини також можна мити в посудомийній машині (чашу, кришку чаші та лезо).

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри виробу
          280 Ш x 204 В x 148 Г  мм
          Етап
          • від 1 року
          • 6–12 місяців
          • від 6 місяців
          Напруга
          220–240  В
          Довжина шнура
          80  м
          Потужність
          330  Вт
          Китай
          Так
          Вага виробу
          1,44  кг
          Частота
          50–60  Гц
          Безпека
          Перемикач блокування чаші для безпечного використання

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          300 Ш x 260 В x 210 Г  мм
          Класифікація безпеки
          Клас 1
          Ємність резервуара для води
          180 мл
          Колір
          Білий/м’ятний
          Ємність чаші блендера
          1050 мл, 400 мл (для змішування їжі)
          Ємність кошика для їжі
          720 мл

        • У комплекті:

          Лопатка
          1 шт.
          Пароварка/блендер
          1 шт.
          Кошик для їжі
          1  шт.

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