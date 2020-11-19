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Готуйте на парі, подрібнюйте, подавайте
Корисне приготування на парі
Їжа – це просто
Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша технологія циркуляції пари дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для подрібнення.
Цей пристрій для приготування дитячої їжі поєднує приготування на парі та подрібнення, що спрощує процес приготування і подачі дитячої їжі. Почніть готувати продукти на парі, після чого просто подрібніть їх до потрібної консистенції та подавайте.
Від дуже добре змішаних фруктів та овочів до поєднання змішаного м’яса, риби та бобових грубішої текстури – цей пристрій дозволяє легко готувати корисну дитячу їжу для кожного етапу догодовування.
4.9
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Плюси
Швидко та зручно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Есинов
04/07/2019
Україна
Супер
Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Fimida4ra
01/04/2019
Україна
Легкий у використані
Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.