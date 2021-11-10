КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
  • Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування

Більше не доступний

AdvancedПароварка-блендер 2-в-1

SCF870/22

4.8
| (336) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування
Готуйте поживну домашню їжу для дитини без зусиль за допомогою пароварки-блендера 2-в-1 Philips Avent. Спершу приготуйте на парі фрукти, овочі, рибу чи м’ясо, а потім просто підніміть і переверніть ємність, щоб змішати продукти, не перекладаючи їх!
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Пристрій для приготування здорової і поживної дитячої їжі

Здоровий спосіб приготування на парі й легке змішування

  • Корисне приготування на парі

  • Парообробка, змішування в одній ємності

  • Легке використання та чищення

  • Поради щодо годування і рецепти

Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша унікальна технологія дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для змішування.

Від обробки парою до подрібнення, зручна універсальна ємність

Від обробки парою до подрібнення, зручна універсальна ємність

Ви знайдете все, що потрібно для приготування поживної їжі для дитини в одній ємності. Обробивши продукти парою, підніміть ємність, переверніть її та зафіксуйте на місці для подрібнення до потрібної консистенції.

Від пюре до грубих шматків, для кожного кроку на шляху

Від пюре до грубих шматків, для кожного кроку на шляху

Від дуже добре подрібнених фруктів та овочів до подрібнення м’яса, риби, бобових і страв грубішої текстури. Наш пристрій приготування здорової дитячої їжі 2-в-1 підтримує кожен етап догодовування.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

336

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник

Дуууже зручний пристрій, який став просто незамінним. Пам'ятаю усю ту кількість кухонної техніки, яку потрібно було премити після приготування дитині супчику-пюре, і скільки місця на кухні займала пароварка, блендер та кухонний комбайн.. Цей компактний пристрій навіть можна взяти з собою у подорож, а на дачі він взагалі musthave. Овочі готуються дуже швидко, подрібнюються якісно, вимити після приготування потрібно всього одну чашу. Дуже рекомендую.

Плюси

Компактний і зручний

Мінуси

---

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1

10/11/2021

Україна

Україна

Must-have для матусь !!!

Не уявляю приготування їжі немовлятам без цього аксесуару!!! Компактний , легко миється, зручний, повністю відпрацьовує свою вартість Займає мало місця, а головне ,- їжа свіжа і робиш усілякі мікси, які лише придумаєш

Плюси

Компактні розміри, зручність (в одній ємності готуєш і блендеруєш), легко мити, є таймер і звукові сигнали

Мінуси

Після готування їжі нон-стоп двом дітям протягом 3-х років гумові деталі таки втратили свою форму і функціональність , проте, це - усі зрозуміють ; ціна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1

20/10/2020

Україна

Україна

Дуже зручний девайс!

Я вважаю, що цей девайс просто мастхев для мам, чиї діточки починають їсти прикорм. він легко миється, дуже тихо працює, надзвичайно простий в експлуатації. до речі, іноді я і для дорослих готую супи-пюре і це бистро, зручно та дуже смачно!

Плюси

зручний девайс

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 