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Більше не доступний
Корисне приготування на парі
Парообробка, змішування в одній ємності
Легке використання та чищення
Поради щодо годування і рецепти
Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша унікальна технологія дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для змішування.
Ви знайдете все, що потрібно для приготування поживної їжі для дитини в одній ємності. Обробивши продукти парою, підніміть ємність, переверніть її та зафіксуйте на місці для подрібнення до потрібної консистенції.
Від дуже добре подрібнених фруктів та овочів до подрібнення м’яса, риби, бобових і страв грубішої текстури. Наш пристрій приготування здорової дитячої їжі 2-в-1 підтримує кожен етап догодовування.
4.8
з 5
336
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Ruslana 1
10/11/2021
Україна
Незамінний помічник
Дуууже зручний пристрій, який став просто незамінним. Пам'ятаю усю ту кількість кухонної техніки, яку потрібно було премити після приготування дитині супчику-пюре, і скільки місця на кухні займала пароварка, блендер та кухонний комбайн.. Цей компактний пристрій навіть можна взяти з собою у подорож, а на дачі він взагалі musthave. Овочі готуються дуже швидко, подрібнюються якісно, вимити після приготування потрібно всього одну чашу. Дуже рекомендую.
Плюси
Компактний і зручний
Мінуси
---
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1
Somyck
10/11/2021
Україна
Must-have для матусь !!!
Не уявляю приготування їжі немовлятам без цього аксесуару!!! Компактний , легко миється, зручний, повністю відпрацьовує свою вартість Займає мало місця, а головне ,- їжа свіжа і робиш усілякі мікси, які лише придумаєш
Плюси
Компактні розміри, зручність (в одній ємності готуєш і блендеруєш), легко мити, є таймер і звукові сигнали
Мінуси
Після готування їжі нон-стоп двом дітям протягом 3-х років гумові деталі таки втратили свою форму і функціональність , проте, це - усі зрозуміють ; ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1
OlhaH.
20/10/2020
Україна
Дуже зручний девайс!
Я вважаю, що цей девайс просто мастхев для мам, чиї діточки починають їсти прикорм. він легко миється, дуже тихо працює, надзвичайно простий в експлуатації. до речі, іноді я і для дорослих готую супи-пюре і це бистро, зручно та дуже смачно!
Плюси
зручний девайс
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер 2-в-1
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.