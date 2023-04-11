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Advanced Пароварка-блендер 2-в-1

Більше не доступний

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AdvancedПароварка-блендер 2-в-1

SCF870/22

Advanced Пароварка-блендер 2-в-1

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Quick start guide

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 20 October 2020

User manual

  • PDF файл, 8.6 MB
  • 1 July 2021

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