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Більше не доступний
SHB5900BK/00
Доступні варіанти
Насичені баси всюди
Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain.
8-мм динаміки/закритого типу
Навушники-вкладиші
NFC
Нековзкий плаский кабель ніколи не сплутується.
Завдяки MusicChain™ можна легко ділитися доріжками, які Ви відтворюєте, з друзями. Технологія Bluetooth® дозволяє з’єднати навушники в пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain™ простим натисненням кнопки MusicChain™.
Компактні й ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують точний звук з потужними низькими частотами для кращого прослуховування у дорозі.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kash23
16/11/2015
Polska
Słuchawki idealne na krótkie podróże
[Employee of philipsglobal] Używam tych słuchawek od ponad miesiąca. Słuchawki dość łatwo łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth'a. Słuchawki bardzo łatwo naładować, wystarczy je podłączyć za pomocą USB do komputera. Już kilkadziesiąc minut ładowania wystarcza, żeby swobodnie słuchać muzyki podczas podróży. Wzbudzają duże zainteresowanie, gdyż nie mają standardowego kabelka, tylko zakłąda się je na szyję.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Монката
26/12/2015
България
Монката
Уникални и яка музика,не знаех че такива малки слушалки вадят такъв бас и чиста музика
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
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