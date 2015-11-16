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Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB5900PP/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Пурпуровий
Пурпуровий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Чорний
Чорний

Насичені баси всюди

Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain.

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Бездротові із чудовим звуком та ідеальною фіксацією

Насичені баси всюди

  • 8-мм динаміки/закритого типу

  • Навушники-вкладиші

  • NFC

Легке з’єднання у пару NFC одним дотиком

Легке з’єднання у пару NFC одним дотиком

Завдяки легкому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

Ергономічна овальна звукова трубка для справді комфортної фіксації

Ергономічна овальна звукова трубка для справді комфортної фіксації

Овальна форма звукової трубки з’явилася на основі обширного дослідження людського вуха. Ергономічна форма, створена для комфортної фіксації у будь-якому вусі, гарантує оптимальну фіксацію та комфорт для абсолютної насолоди музикою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

16/11/2015

Polska

Polska

Słuchawki idealne na krótkie podróże

[Employee of philipsglobal] Używam tych słuchawek od ponad miesiąca. Słuchawki dość łatwo łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth'a. Słuchawki bardzo łatwo naładować, wystarczy je podłączyć za pomocą USB do komputera. Już kilkadziesiąc minut ładowania wystarcza, żeby swobodnie słuchać muzyki podczas podróży. Wzbudzają duże zainteresowanie, gdyż nie mają standardowego kabelka, tylko zakłąda się je na szyję.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

26/12/2015

България

България

Монката

Уникални и яка музика,не знаех че такива малки слушалки вадят такъв бас и чиста музика

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

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  1. Фактичні результати можуть відрізнятися