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Бездротові навушники Bluetooth®

SHB5900GN/00
Загальна оцінка / 5
  • Насичені баси всюди Насичені баси всюди Насичені баси всюди
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    Бездротові навушники Bluetooth®

    SHB5900GN/00
    Загальна оцінка / 5

    Насичені баси всюди

    Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бездротові навушники Bluetooth®

    Насичені баси всюди

    Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги

    Насичені баси всюди

    Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Бездротові навушники Bluetooth®

    Насичені баси всюди

    Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги

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    See all over-ear

      Насичені баси всюди

      Бездротові із чудовим звуком та ідеальною фіксацією

      • 8-мм динаміки/закритого типу
      • Навушники-вкладиші
      • NFC
      Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.

      Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

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      Плаский кабель, що не сплутується, для зручності в дорозі

      Нековзкий плаский кабель ніколи не сплутується.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        У комплекті
        USB-кабель
        У комплекті для заряджання

      • Дизайн

        Колір
        Зелений

      • Під’єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Версія Bluetooth
        3.0+EDR

      • Зручність

        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Повторний набір останнього номера
        • Утримування виклику
        • Перемикання між викликом та музикою
        Регулятор гучності
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        5,5*  год.
        Час очікування
        150 год.*
        Час розмови
        6 год.*

      • Звук

        Частотний діапазон
        10–22 000 Гц
        Опір
        16 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        20 мВт
        Діаметр динаміків
        8,6 мм
        Чутливість
        107  дБ
        Акустична система
        Закрита
        Покращення звуку
        • Керування відлунням
        • Пониження шумів

      • Розміри упаковки

        Код EAN
        69 25970 70508 0
        Глибина
        4  см
        Вага брутто
        0,0886  кг
        Висота
        17,3  см
        Вага нетто
        0,035  кг
        Кількість виробів
        1
        Вага тари
        0,0536  кг
        Ширина
        9,5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        0,3458  кг
        Код GTIN
        1 69 25970 70508 7
        Висота
        19  см
        Довжина
        14  см
        Вага нетто
        0,105  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,2408  кг
        Ширина
        10,7  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        1,6  см
        Висота
        2,31  см
        Вага
        0,0116  кг
        Ширина
        1,61  см

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