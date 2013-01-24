Насичені баси всюди
Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси всюди
Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги
Насичені баси всюди
Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси всюди
Компактні навушники SHB5900 Bluetooth® оснащено потужними динаміками, які забезпечують до 6 годин бездротового відтворення музики. Функція MusicChain дозволяє ділитися музикою з друзями в разі з’єднання у пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain. Переглянути усі переваги
З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Завдяки легкому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.
Компактні й ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують точний звук з потужними низькими частотами для кращого прослуховування у дорозі.
Овальна форма звукової трубки з’явилася на основі обширного дослідження людського вуха. Ергономічна форма, створена для комфортної фіксації у будь-якому вусі, гарантує оптимальну фіксацію та комфорт для абсолютної насолоди музикою.
Завдяки MusicChain™ можна легко ділитися доріжками, які Ви відтворюєте, з друзями. Технологія Bluetooth® дозволяє з’єднати навушники в пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain™ простим натисненням кнопки MusicChain™.
Овальні звукові трубчасті вставки ізолюють навколишні шуми, а напівзакрита структура забезпечує відтворення покращених низьких частот.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою чіткої музики та викликів без кабелів. Змінюйте доріжки та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.
Нековзкий плаский кабель ніколи не сплутується.
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