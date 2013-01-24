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Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ви в центрі уваги
Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
Ви в центрі уваги
Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ви в центрі уваги
Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
Навушники-вкладиші з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Заявіть про себе завдяки яскравим кольоровим кабелям і прозорому корпусу динаміка. 12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, чистий звук і чудові низькі частоти.
Овальна форма цих легких навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику зі справжнім комфортом.
Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.
12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і чудові низькі частоти.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Конструкція