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Більше не доступний

2000 seriesНавушники-вкладиші з мікрофоном

SHE2305WT/00

Доступні варіанти

Пурпурово-рожевий
Пурпурово-рожевий
Синій
Синій
Чорний
Чорний
Ви в центрі уваги
Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу?
Переглянути всі переваги

Ви в центрі уваги

  • 12,2-мм динаміки/відкр. типу, вкладиші

  • вбудований мікрофон

  • Білий

  • Надзвичайний комфорт

Яскраві кольорові кабелі. Прозорий корпус динаміка

Заявіть про себе завдяки яскравим кольоровим кабелям і прозорому корпусу динаміка. 12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, чистий звук і чудові низькі частоти.

Легкі овальні навушники-вкладиші для комфорту

Овальна форма цих легких навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику зі справжнім комфортом.

Інтегроване дистанційне керування. Легко перемикайте між музикою та викликами

Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.

Технічні характеристики

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