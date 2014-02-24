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Навушники-вкладиші з мікрофоном

SHE3905BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Насичені баси Насичені баси Насичені баси
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    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    SHE3905BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Насичені баси

    Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    Насичені баси

    Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

    Насичені баси

    Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    Насичені баси

    Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

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      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Усього:

      Насичені баси

      Музика та виклики звучать краще завдяки овальній звуковій трубці

      • Чорні
      М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

      М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

      Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

      Інтегроване керування та мікрофон дозволяють легко перемикати між музикою та викликами

      Інтегроване керування та мікрофон дозволяють легко перемикати між музикою та викликами

      Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

      Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

      Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

      Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

      Текстуроване підсилення з’єднання для надійності та безпечного захоплення

      Текстуроване підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Мембрана
        PET
        Частотна характеристика
        10–22 000  Гц
        Тип магніту
        Неодимовий
        Звукова котушка
        CCAW
        Чутливість
        107  дБ
        Діаметр динаміків
        8,6  мм
        Максимальна вхідна потужність
        20  мВт
        Опір
        16  Ом

      • Дизайн

        Колір
        Чорний

      • Під’єднання

        Тип кабелю
        Мідь
        Під’єднання кабелю
        симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        позолочене

      • Розміри виробу

        Ширина
        1,3  см
        Висота
        2,1  см
        Глибина
        1,3  см
        Вага
        0,012  кг

      • Розміри упаковки

        Висота
        17,5  см
        Ширина
        5  см
        Глибина
        3,2  см
        Вага нетто
        0,012  кг
        Вага брутто
        0,0355  кг
        Вага тари
        0,0235  кг
        Код EAN
        69 23410 72922 1
        Тип розміщення на полиці
        Формальний
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Формальний

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        38  см
        Ширина
        21  см
        Висота
        15  см
        Вага нетто
        0,288  кг
        Вага брутто
        1,296  кг
        Вага тари
        1,008  кг
        Код GTIN
        1 69 23410 72922 8
        Кількість споживчих комплектів
        24

      • Внутрішня коробка

        Довжина
        17,9  см
        Ширина
        9,5  см
        Висота
        6  см
        Вага нетто
        0,036  кг
        Вага брутто
        0,132  кг
        Вага тари
        0,096  кг
        Код GTIN
        2 69 23410 72922 5
        Кількість споживчих комплектів
        3

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

      Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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