Насичені баси

Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки".