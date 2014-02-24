Насичені баси
Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси
Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
Насичені баси
Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси
Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги
Навушники-вкладиші з мікрофоном
Усього:
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.
Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
Текстуроване підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.
Звук
Дизайн
Під’єднання
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка