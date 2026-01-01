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  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси
  • Насичені баси

Більше не доступний

Навушники-вкладиші з мікрофоном

SHE3905BL/00

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Золотий
Золотий
Пурпуровий
Пурпуровий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Срібна
Срібна
Чорний
Чорний
Насичені баси
Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки".
Переглянути всі переваги

Музика та виклики звучать краще завдяки овальній звуковій трубці

Насичені баси

  • Блакитні

М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

Інтегроване керування та мікрофон дозволяють легко перемикати між музикою та викликами

Інтегроване керування та мікрофон дозволяють легко перемикати між музикою та викликами

Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

Технічні характеристики

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