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Більше не доступний
SHE3905SL/00
Доступні варіанти
Сріблясті
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.
Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
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