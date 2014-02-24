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    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    SHE3905SL/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насичені баси Насичені баси Насичені баси
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      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      SHE3905SL/00
      Загальна оцінка / 5

      Насичені баси

      Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Насичені баси

      Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

      Насичені баси

      Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Насичені баси

      Насолоджуйтеся музикою та викликами з високоякісним звуком. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси мають елегантне стильне покриття. Завдяки інтегрованому мікрофону та регулюванню можна зручно здійснювати виклики у режимі "вільні руки". Переглянути усі переваги

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        Навушники-вкладиші з мікрофоном

        Навушники-вкладиші з мікрофоном

        Усього:

        Насичені баси

        Музика та виклики звучать краще завдяки овальній звуковій трубці

        • Сріблясті
        М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

        М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

        Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

        Інтегроване керування та мікрофон дозволяють легко перемикати між музикою та викликами

        Інтегроване керування та мікрофон дозволяють легко перемикати між музикою та викликами

        Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

        Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

        Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

        Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

        Текстуроване підсилення з’єднання для надійності та безпечного захоплення

        Текстуроване підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Частотна характеристика
          10–22 000  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Опір
          16  Ом

        • Дизайн

          Колір
          Сріблястий

        • Під’єднання

          Тип кабелю
          Мідь
          Під’єднання кабелю
          симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 23410 72973 3
          Глибина
          3,2  см
          Вага брутто
          0,0355  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,012  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Формальний
          Вага тари
          0,0235  кг
          Тип розміщення на полиці
          Формальний
          Ширина
          5  см

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,132  кг
          Код GTIN
          2 69 23410 72973 7
          Висота
          6  см
          Довжина
          17,9  см
          Вага нетто
          0,036  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,096  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,296  кг
          Код GTIN
          1 69 23410 72973 0
          Висота
          15  см
          Довжина
          38  см
          Вага нетто
          0,288  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,008  кг
          Ширина
          21  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,3  см
          Висота
          2,1  см
          Вага
          0,012  кг
          Ширина
          1,3  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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