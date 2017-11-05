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Більше не доступний

Навушники

SHL3160BL/00

3.8

| (4) Відгуки

Динамічні та відмінні низькі частоти

Ці навушники, натхненні ді-джеями, забезпечують потужний звук та низькі частоти. Вони мають поворотні та м’які амбушури для ідеального прослуховування у дорозі.

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Студійні навушники для ді-джеїв

Динамічні та відмінні низькі частоти

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

Регульовані амбушури та дуга на голову підлаштовуються відповідно до голови.

Регульовані амбушури та дуга на голову підлаштовуються відповідно до голови.

Кабель довжиною 1,2 м для прослуховування музики в дорозі

Кабель довжиною 1,2 м для прослуховування музики в дорозі

М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування

М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

4

Відгуки

4
1

05/11/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

23/01/2016

Polska

Polska

W tej cenie rewelacja

Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160WT Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160WT Headphones

16/12/2016

Polska

Polska

Jak nic nie ma

Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

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