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Більше не доступний
SHL3160OR/00
Динамічні та відмінні низькі частоти
Ці навушники, натхненні ді-джеями, забезпечують потужний звук та низькі частоти. Вони мають поворотні та м’які амбушури для ідеального прослуховування у дорозі.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію, блокуючи навколишні шуми.
3.8
з 5
4
Відгуки
DemonJackGames
05/11/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3160BK Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3160BK Headphones
Daria24890
23/01/2016
Polska
W tej cenie rewelacja
Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3160WT Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3160WT Headphones
Krzyh
16/12/2016
Polska
Jak nic nie ma
Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3160BK Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3160BK Headphones