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Навушники

SHL3160YL/00

3.8

| (4) Відгуки

Динамічні та відмінні низькі частоти

Ці навушники, натхненні ді-джеями, забезпечують потужний звук та низькі частоти. Вони мають поворотні та м’які амбушури для ідеального прослуховування у дорозі.

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Студійні навушники для ді-джеїв

Динамічні та відмінні низькі частоти

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

Компактна конструкція і можливість плаского складання для легкого зберігання у дорозі

Ці студійні навушники для ді-джеїв, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання.

М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування

М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування

Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію, блокуючи навколишні шуми.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

4

Відгуки

4
1

05/11/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

23/01/2016

Polska

Polska

W tej cenie rewelacja

Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160WT Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160WT Headphones

16/12/2016

Polska

Polska

Jak nic nie ma

Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3160BK Headphones

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