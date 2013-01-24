Відкрийте для себе також світ кави Saeco.
До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте для себе також світ кави Saeco.
До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги
Відкрийте для себе також світ кави Saeco.
До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте для себе також світ кави Saeco.
До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam усуває 99,99% залишків молока одним дотиком
Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою одним натисненням кнопки, зокрема капучіно або лате макіато. Одним натисненням.
Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту. Крім того, блок заварювання Saeco пропонує автоматичне очищення за допомогою спеціальних таблеток.
Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо і капучіно, а також спеціальні напої на кшталт американо чи еспресо макіато.
Улюблені смаки можна зберігати у щонайбільше 6 користувацьких профілях на зручному дисплеї
Наша найбільша ємність вміщає до 450 г свіжих зерен та має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості Ваших кавових зерен.
Доступ одним натисненням до 7 кавових напоїв та користувацьких профілів для бездоганного досвіду користування. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її об’єм, температуру, смак, міцність та інше.
Аксесуари
Покриття корпусу
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Індивідуальне налаштування
Інші функції
Конструкція
CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10