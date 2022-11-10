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Молочна система Latte Perfetto
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Персоналізація напоїв + 6 профілів користувачів
Сенсорний дисплей
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.
Нагороди
4.9
з 5
50
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Соковита
10/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч
Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Олег Д.
07/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Про кавомашину
Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
05/11/2021
Україна
Ідеальна кавоварка
Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))
Плюси
Смачнюча кава
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Маркування енергоспоживання: клас B, згідно зі Swiss Energy Label та на основі стандартного методу вимірювання EN 60661.