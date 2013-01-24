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Saeco Xelsis

Автоматична кавомашина Philips

SM7581/00
Saeco
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Відкрийте для себе також світ кави Saeco. Відкрийте для себе також світ кави Saeco. Відкрийте для себе також світ кави Saeco.
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    Saeco Xelsis Автоматична кавомашина Philips

    SM7581/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Відкрийте для себе також світ кави Saeco.

    До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги

    Saeco Xelsis Автоматична кавомашина Philips

    Відкрийте для себе також світ кави Saeco.

    До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги

    Відкрийте для себе також світ кави Saeco.

    До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги

    Saeco Xelsis Автоматична кавомашина Philips

    Відкрийте для себе також світ кави Saeco.

    До 12 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги

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      Відкрийте для себе також світ кави Saeco.

      • 12 видів напоїв
      • Система Latteduo
      • Срібна
      • Кавомолка з 12 налаштуваннями
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

      Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

      Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

      Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

      Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

      Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

      HygieSteam: автоматичне очищення усуває 99,99% залишків молока

      HygieSteam: автоматичне очищення усуває 99,99% залишків молока

      Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam усуває 99,99% залишків молока одним дотиком

      LatteDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями улюблених напоїв

      LatteDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями улюблених напоїв

      Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою одним натисненням кнопки, зокрема капучіно або лате макіато. Одним натисненням.

      Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту

      Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту

      Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту. Крім того, блок заварювання Saeco пропонує автоматичне очищення за допомогою спеціальних таблеток.

      12 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

      12 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

      Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо і капучіно, а також спеціальні напої на кшталт американо чи еспресо макіато.

      6 профілів: просто зберігайте власні смакові уподобання

      6 профілів: просто зберігайте власні смакові уподобання

      Улюблені смаки можна зберігати у щонайбільше 6 користувацьких профілях на зручному дисплеї

      LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

      LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

      Наша найбільша герметична ємність зберігає свіжість кавових зерен

      Наша найбільша ємність вміщає до 450 г свіжих зерен та має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості Ваших кавових зерен.

      Вдосконалений дисплей і сенсорні піктограми для швидкого доступу до напоїв

      Доступ одним натисненням до 7 кавових напоїв та користувацьких профілів для бездоганного досвіду користування. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її об’єм, температуру, смак, міцність та інше.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        • Щітка для очищення
        • Змащування групи заварювання
        • Контейнер для молока
        • Фільтр AquaClean

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        ABS

      • Загальні специфікації

        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована температура
        • Профілі користувачів
        • Можливість коригувати смак кави
        Налаштування кавомолки
        12
        Кількість профілів користувачів
        6
        Тип бойлера
        Бойлер із нержавіючої сталі
        Тип молочника
        Контейнер для молока
        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Регульована висота носика
        75–148  мм
        Молочне рішення
        Технологія Latte Perfetto
        Спеціальні функції
        Можливість використання меленої кави

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Маркування енергоспоживання
        Клас B*
        Споживання енергії в режимі очікування
        <0,5  Вт

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,6  л
        Ємність контейнера для відходів
        14  порції
        Ємність резервуара для води
        1,7  л
        Місткість ємності для кавових зерен
        450  г
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Фронтальний доступ
        Країна виготовлення
        Італія
        Ємність лотка для крапель
        500  мл

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        283 x 489 x 393  мм

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3
        Профілі користувачів
        6

      • Інші функції

        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Резервуар для води зі світлодіодною підсвіткою
        Так
        Функція "Тепле молоко"
        Так

      • Конструкція

        Колір
        • Чорний
        • Срібна

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            • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • Маркування енергоспоживання: клас B, згідно зі Swiss Energy Label та на основі стандартного методу вимірювання EN 60661.

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