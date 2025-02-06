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Більше не доступний
T1BK/00
Природне звучання Fidelio
Noise Canceling Pro+
Зменшення шуму вітру
Універсальна посадка преміум-класу
Електронна танцювальна музика чи рок, класика чи хіп-хоп – ці навушники найвищої якості дозволяють чути все це так, ніби ви знаходитесь у студії. Збалансовані динаміки відтворюють яскраві високі частоти та насичений природний вокал. Динамічні драйвери забезпечують відтворення глибоких, точних басів та розкішних інструментальних текстур.
Де б ви не були, ці справжні бездротові навушники створюють ідеальний акустичний простір, у якому ніщо вам не заважає. Гібридна система шумопоглинання використовує ультрасучасне обладнання та вдосконалену технологію обробки аудіо для блокування небажаних звуків. Ковпачки вушних вкладишів із піноматеріалу Comply з ефектом шумопоглинання сприяють зануренню та гарантують надійне, комфортне прилягання у вусі.
Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати й насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також, коли навушник виймають із вуха, відтворення музики призупиняється, тому ви не пропустите жодного такту. Футляр можна заряджати бездротовим способом.
Нагороди
4.0
з 5
7
Відгуки
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Плюси
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Мінуси
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Плюси
Bateria , wygląd , muzyka
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Krzysztof Romanek
05/04/2023
Polska
W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!
Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!
Плюси
Wszystko w nich pasuje!
Мінуси
Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!
Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless