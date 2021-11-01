Створено для життя на ходу.

Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги