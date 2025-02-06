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  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.
  • Створено для життя на ходу.

Більше не доступний

FidelioСправжні бездротові навушники

T1BK/00

4
| (7) Відгуки

5 нагороди

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Створено для життя на ходу.
Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були.
Переглянути всі переваги

Створено для життя на ходу.

  • Природне звучання Fidelio

  • Noise Canceling Pro+

  • Зменшення шуму вітру

  • Універсальна посадка преміум-класу

Philips Fidelio. Насичений, природний звук

Philips Fidelio. Насичений, природний звук

Електронна танцювальна музика чи рок, класика чи хіп-хоп – ці навушники найвищої якості дозволяють чути все це так, ніби ви знаходитесь у студії. Збалансовані динаміки відтворюють яскраві високі частоти та насичений природний вокал. Динамічні драйвери забезпечують відтворення глибоких, точних басів та розкішних інструментальних текстур.

Занурення в будь-якому місці. Noise Canceling Pro+

Занурення в будь-якому місці. Noise Canceling Pro+

Де б ви не були, ці справжні бездротові навушники створюють ідеальний акустичний простір, у якому ніщо вам не заважає. Гібридна система шумопоглинання використовує ультрасучасне обладнання та вдосконалену технологію обробки аудіо для блокування небажаних звуків. Ковпачки вушних вкладишів із піноматеріалу Comply з ефектом шумопоглинання сприяють зануренню та гарантують надійне, комфортне прилягання у вусі.

Більше музики. 48 години відтворення завдяки футляру для заряджання

Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати й насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також, коли навушник виймають із вуха, відтворення музики призупиняється, тому ви не пропустите жодного такту. Футляр можна заряджати бездротовим способом.

Технічні характеристики

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Нагороди

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  • Award image AWARD-7246481
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Відгуки

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4.0

з 5

7

Відгуки

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Плюси

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Мінуси

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Плюси

Bateria , wygląd , muzyka

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/04/2023

Polska

Polska

W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!

Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!

Плюси

Wszystko w nich pasuje!

Мінуси

Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!

Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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